Bērnu slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā gadā nonāk vidēji 650 bērni
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Intensīvās terapijas nodaļā gadā nonāk vidēji 650 bērni, bet Neonatoloģijas jeb jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā - vidēji 300 bērni gadā, informēja iestāde.
Savukārt reģionālajās slimnīcās ārsti ar kritiski smagiem gadījumiem bērnu aprūpē sastopas salīdzinoši reti, un galvenais izaicinājums ir nepieciešamība operatīvi pieņemt lēmumus un precīzi aprēķināt zāļu devas.
Lai sniegtu atbalstu kritiskās situācijās mediķiem visā Latvijā, BKUS Metodiskās vadības centrs izstrādājis interaktīvu digitālu ceļvedi intensīvajā terapijā pediatrijas jomā latviešu valodā. Intensīvās terapijas ceļveža saturs ir balstīts jaunākajās starptautiskajās vadlīnijās un Bērnu slimnīcas speciālistu vairāku gadu pieredzē.
Jaunais ceļvedis patlaban tiek pakāpeniski ieviests un testēts Bērnu slimnīcā, lai drīzumā tas būtu pieejams Bērnu slimnīcas mājaslapā "bkus.lv" un ikvienam speciālistam Latvijā.
Pateicoties Bērnu slimnīcas Metodiskās vadības centram un SIA "Helmes Latvia" tehniskā risinājuma izstrādei, bērnu intensīvās terapijas ceļvedis savā atjaunotajā un papildinātajā versijā ieguvis interaktīva, digitāla rīka veidolu. To var lietot gan viedierīcēs, gan datorā.
BKUS norāda, ka bērnu intensīvā terapija ir viena no sarežģītākajām medicīnas jomām. Bērnu slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas pediatrs, bērnu intensīvās terapijas ceļveža idejas virzītājs un digitalizācijas procesa iniciators Reinis Balmaks skaidro, ka mērķis bijis radīt rīku, kas ārstam "saspringtajā brīdī, kad viņa priekšā ir kritiski slims bērns, sniegtu drošības sajūtu un skaidru rīcības plānu". Balmaks norāda, ka ceļvedis "transformē sarežģītas teorētiskās vadlīnijas praktiskos, viegli sekojamos soļos".
Slimnīcā skaidro, ka pediatrijā visu medikamentu devas tiek rēķinātas uz bērna svaru. Tieši šie aprēķini un pareiza inventāra izvēle rada vislielākās grūtības speciālistiem, kas ikdienā nesaskaras kritiski slimiem bērniem.
Interaktīvais intensīvās terapijas ceļvedis būtiski atvieglojot šo aprēķinu veikšanu un ietver skaidrus rīcības algoritmus kritiskām situācijām, piemēram, elpceļu nodrošināšanai, šoka terapijai, interaktīvu palīgrīku zāļu devu noteikšanai atkarībā no bērna svara un vecuma, samazinot kļūdu risku. Tāpat tajā ietvertas arī norādes par manipulāciju veikšanu, kas pielāgotas bērnu anatomiskajām īpatnībām.
Intensīvās terapijas ceļvedis nelielas grāmatas formātā ar Bērnu slimnīcas fonda atbalstu tika izveidots un izdots 2017. gadā, tas atjaunots 2020. gadā. Ceļvedis tiek plaši izmantots visā Latvijā un kalpo kā ātrs palīgs kritiskās situācijās, kad nepieciešama tūlītēja palīdzība bērna dzīvības glābšanai. BKUS norāda, ka laika gaitā mainās procesi, grāmatas malas tiek aprakstītas un papildinātas ar labojumiem.
Viens no nozīmīgākajiem papildinājumiem jaunajā intensīvās terapijas ceļveža versijā ir neonatoloģijas sadaļa, ko veidojušas Bērnu slimnīcas neonatoloģes Dace Sniedze, Baiba Balmaka un Elza Salputra. Tajā integrētas specifiskas vadlīnijas un algoritmi, kas nepieciešami tieši jaundzimušo intensīvajā terapijā.
Bērnu slimnīcas Metodiskās vadības centra uzdevums ir koordinēt bērnu veselības aprūpes sistēmu valstī, izstrādāt vienotas klīniskās vadlīnijas un algoritmus, kā arī nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Bērnu slimnīcas speciālistiem un reģionālo slimnīcu mediķiem.