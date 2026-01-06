Nomainās Rīgas Stradiņa universitātes padomes priekšsēdētājs
Līdz ar gadumiju nomainījies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomes priekšsēdētājs.
Līdzšinējais RSU padomes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš ir apstiprināts Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļa amatā, līdz ar to vakantajā RSU padomes vadītāja amatā 5. janvārī ārkārtas sēdē ievēlēts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis, aģentūru LETA informēja slimnīcas sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Koha.
Lācis jau bija RSU padomes priekšsēdētāja vietnieks. Vakantajā priekšsēdētāja vietnieka amatā padome ievēlēja profesori Tatjanu Koķi.
Lācis RSU padomes priekšsēdētāja pienākumus pildīs uz noteiktu laiku - līdz šā gada 30. jūnijam, kas atbilst RSU padomes pilnvaru termiņam.
Lācis sola, ka šo pienākumu uzņemšanās "neietekmēs un netraucēs kvalitatīvi pildīt" viņa tiešos amata pienākumus pamatdarbā - Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā.
Lācim ir pieredze finanšu jomā publiskajā un privātajā sektorā. Stājoties RSU Padomes priekšsēdētāja amatā, Lācis solījis kopīgi ar RSU vadību turpināt strādāt pie stratēģisko mērķu sasniegšanas.
RSU padome ir universitātes augstākā lēmējinstitūcija, kas atbild par RSU ilgtspējīgu stratēģisko attīstību un finanšu uzraudzību. Padome tika izveidota 2022. gada februārī uz četru gadu termiņu. 2025. gada decembrī Saeima pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, paredzot visu valsts augstskolu padomju pilnvaru pagarināšanu līdz 2026. gada 30. jūnijam.
RSU padomē ir 11 locekļi, tajā skaitā Lācis, Koķe, Peters Goreckis, Andris Jumtiņš, Gundars Katlaps, Kārlis Ketners, Kārlis Kupčs, Osvalds Pugovičs, Pžemislavs Žodkevičs, Dace Gardovska un Jānis Bernāts.