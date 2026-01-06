Tiesībsardze iezīmē savas darba prioritātes šim gadam
Tiesībsardzes Karinas Palkovas darbs šogad primāri būs vērsts uz cilvēktiesību aizsardzību ikdienas situācijās, kur iedzīvotāji visbiežāk saskaras ar prettiesisku, nesamērīgu vai nepamatotu valsts vai pašvaldību rīcību vai bezdarbību, pastāstīja Tiesībsarga birojā.
Tostarp darbs tiks vērts uz bērnu tiesību aizsardzību, tai skaitā bērna tiesībām uz drošu un emocionāli labvēlīgu vidi izglītības iestādēs, bērnu aizsardzību pret vardarbību un kibervardarbību, kā arī uz savlaicīgu un pieejamu veselības un psihiskās veselības aprūpi.
Tāpat plānots, ka Palkova savu darbu šogad veltīs arī pacientu tiesību aizsardzību, stiprinot cieņpilnu attieksmi, saprotamas informācijas sniegšanu pacientiem un cilvēktiesībām atbilstošus efektīvus pacientu tiesību aizsardzības mehānismus.
Vienlaikus fokuss būs arī uz digitālās atstumtības mazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot senioru, personu ar invaliditāti un citu mazaizsargātu personu iespējām piekļūt digitālajiem valsts, finanšu un veselības aprūpes pakalpojumiem (novēršot digitālo diskrimināciju).
Svarīga būs cilvēku, kas atrodas institucionālajā aprūpē, tostarp pansionātos, sociālās aprūpes centros, bērnu aprūpes iestādēs un citās ilgstošas vai slēgtas aprūpes iestādēs, tiesību aizsardzība.
Tiesībsardze šogad pie prioritātēm izvirzījusi arī cilvēktiesībās balstītu pieeju migrācijas un patvēruma jautājumos, nodrošinot samērīgumu starp valsts drošības interesēm un personas pamattiesību aizsardzību.
Tāpat Tiesībsarga birojā izceļ labu pārvaldību kā cilvēktiesībās balstītu demokrātijas un valsts noturības pamatu, nodrošinot, ka valsts un pašvaldību rīcība kalpo cilvēkam, nevis formālai procedūrai.
Tiesībsarga birojs, pildot Tiesībsarga likumā noteikto izglītojošo funkciju, 2026. gadā īpašu uzmanību pievērsīs cilvēktiesību izpratnes stiprināšanai sabiedrībā un publiskajā pārvaldē, veicinot tiesību normu vienotu un cilvēktiesībās balstītu piemērošanu praksē.
Kā ziņots, Saeima pagājušā gada septembrī tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Palkovu.