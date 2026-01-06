Darbu VSAA direktora amatā sāks Krastiņš
Līdzšinējai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) direktorei Inesei Šmitiņai dodoties pensijā, no 12. janvāra šajā amatā darbu uzsāks Māris Krastiņš, informēja Labklājības ministrijā (LM).
Darba attiecības ar Šmitiņu jau ir oficiāli noslēgtas.
Krastiņš līdz šim bija biedrības "Latvijas Digitālais akselerators" izpilddirektors. Viņš Latvijas Universitātē (LU) ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā, kā arī jurista kvalifikāciju. Tāpat viņš LU ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē.
Krastiņam ir iepriekšēja pieredze darbā valsts pārvaldē - viņš gandrīz trīs gadus pildījis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumus, teju trīs gadus bijis Ministru prezidenta biroja vadītājs, kā arī vairāk nekā divus gadus bijis Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors.
Krastiņš vairāk nekā divus gadus pildījis valdes locekļa pienākumus VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un bijis VAS "Elektroniskie sakari" izpilddirektors.
Konkursā uz VSAA vadītāja amatu pieteicās 15 pretendenti, bet uz konkursa otro kārtu tika virzīti trīs pretendenti. Uz konkursa trešo kārtu tika izvirzīts viens pretendents, kurš bija ieguvis augstāko vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutiskajā daļā.
Konkursa noslēgumā pretendentu atlases komisija ieteica labklājības ministram atbilstošāko amata pretendentu.
Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs. Komisijas sastāvā bija LM valsts sekretārs Ingus Alliks, LM valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
Tāpat par pretendentu novērtēšanas procesa neatkarīgajiem novērotājiem bija uzaicināti Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Barča un Latvijas Senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.