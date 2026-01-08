Daugavpils ziemas kontrasti: no tropu svelmes līdz vēsturiskā tramvaja nostalģijai
Ziemā Daugavpilī dzīve neapstājas. Tieši pretēji – gada tumšākajā laikā pilsēta uzmirdz jaunās krāsās, piedāvājot ceļotājiem unikālu sajūtu paleti. Šeit, Latgales sirdī, vienā dienā iespējams piedzīvot šķietami neiespējamo: no rīta ļauties meditatīvai mākslas terapijai starp cietokšņa vaļņiem, pusdienlaikā sasildīties īstos tropu džungļos, bet vakarpusē baudīt tēju, slīdot cauri pilsētai retro tramvajā.
Cietoksnis – miera osta un mākslas terapija
Nonākot Daugavpils cietoksnī, jūs nonākat citā laika zonā. Šeit, starp senajiem vaļņiem, patvērumu radis Rotko muzejs, kas šoziem piedāvā kaut ko vairāk par izstādi – tā ir iespēja apstāties. Jaunā sezona veidota kā mierpilna, pārdomām atvērta vide, kas ideāli piemērota gada klusākajam laikam.
Muzeja zālēs valda meditatīva gaisotne. Apmeklētājus sagaida pieci starptautiski mākslas projekti, kas skar cilvēka iekšējās pasaules stīgas. Jūs redzēsiet atmosfēriskas “ēnu gleznas”, kas rosina uz klusu apceri, un laikmetīgus porcelāna darbus, kuros trauslais materiāls negaidīti satiekas ar digitālajām tehnoloģijām. Sezonu caurvij sapņainas, zemapziņā balstītas ainavas un stāsti par identitātes meklējumiem, ļaujot katram atrast atbildes uz saviem jautājumiem.
Turpat kaimiņos, bet pavisam citā noskaņā, durvis ver Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls”. Tā ir vieta, kur 19. gadsimta vēsturiskās sienas satiekas ar motoru jaudu un inženierijas eleganci, piedāvājot plašāko un daudzveidīgāko retro tehnikas un industriālā dizaina ekspozīciju Latgalē.
Džungļu svelme ziemas vidū
Kad ziemas vējš sāk kniebt vaigos, Daugavpilī ir vieta, kur valda mūžīga vasara. Latgales zoodārzs nav vienkārši vieta, kur apskatīt dzīvniekus, – tā ir rūpīgi veidota tropu oāze. Ieejot iekšā, jūs burtiski nokļūstat džungļos. Gaiss ir mitrs un silts, visapkārt zaļo eksotiski augi, fonā dzirdamas dabas skaņas. Šeit ciešā saskarē ar apmeklētājiem dzīvo pērtiķi, lēnīgie bruņurupuči un noslēpumainās iguānas. Tas ir spilgts un sildošs kontrasts āra aukstumam, ļaujot “uzlādēt baterijas”.
Dabas takas – purva valstība un ezera plašumi
Daugavpils ziemā pierāda, ka arī pastaiga svaigā gaisā var būt izzinošs piedzīvojums. Pilsētas centrālo daļu ar dabu savieno unikāls objekts – Latgales mitrāja biodaudzveidības parks un Purva taka. Tā vietā, lai tikai skatītos uz purvu no malas, apmeklētāji var doties pa labiekārtotām koka laipām dziļi iekšā mitrājā. Tā ir reta iespēja pilsētvidē vērot neskarto ekosistēmu, klausīties niedru šalkoņā un pamanīt putnus, kas šo vietu sauc par mājām.
Ja vēlaties plašākus apvāršņus, jādodas uz promenādēm. Lielā Stropu ezera promenāde ir izcila vieta garām pastaigām – tā vijas cauri priežu mežam, kur gaiss smaržo pēc skujām, un ir izgaismota arī diennakts tumšajā laikā. Savukārt Bruģu ielas promenāde Daugavas labajā krastā ļauj vērot Latvijas likteņupes majestātisko plūdumu un ziemas ainavas.
Mantojums ar garšu un prasmēm
Latgales viesmīlību nevar iepazīt, to neizgaršojot. Latgales kulinārā mantojuma centrs “Šmakovka” nav tikai stāsts par dzērienu – tā ir moderna digitāla ekspozīcija, kas interaktīvā veidā izved cauri reģiona vēsturei, skaidrojot dzēriena tapšanas procesu un kultūrvēsturisko fonu.
Savukārt, ja vēlaties vēsturi sajust savos pirkstos, jādodas uz Tradīciju māju. Šeit senās amatu prasmes netiek turētas aiz stikla – meistarklasēs ikviens var iemācīties radīt lietas tā, kā to darīja mūsu senči, gūstot gandarījumu no paša roku darba.
Svētku spožums un plāni
Pilsēta joprojām tērpta svētku rotā – Ziemassvētku rotājumi un galvenā egle Daugavpili izgaismos un apmeklētājus priecēs aptuveni līdz janvāra vidum.
Lai nepalaistu garām nevienu kultūras un sporta notikumu, vērts ielūkoties pašvaldības mājaslapas www.daugavpils.lv sadaļā “Afiša”. Turklāt pilsēta domā par viesu ērtībām – ir izveidots īpašs Google kalendārs ar lielākajiem pasākumiem pat visam gadam (jau ievadīti 2026. gada notikumi!), ko ērti varat saglabāt savā telefonā, lai vienmēr būtu lietas kursā.
Raksts tapis ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes atbalstu