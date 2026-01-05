2026. gads Latvijā - Starptautiskais brīvprātīgo gads
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir pasludinājusi 2026. Gadu par Starptautisko brīvprātīgo gadu ilgtspējīgai attīstībai.Atzīstot brīvprātīgā darba potenciālu sabiedrības saliedētības, pilsoniskās līdzdalības un kopienu attīstības veicināšanā, arī Latvija pievienosies šai iniciatīvai.
Visa 2026. gada garumā valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas un citas brīvprātīgā darba jomā ieinteresētās puses plāno dažādas aktivitātes, lai stiprinātu sabiedrības izpratni par brīvprātīgo darbu un aktualizētu tā nozīmi Latvijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem, kuri līdz šim nav saskatījuši iespējas kļūt par brīvprātīgajiem, atgādinot, ka līdzdalība iespējama dažādos vecumos un dzīves situācijās. Vienlaikus aktivitātēs plānots iesaistīt arī iedzīvotājus un organizācijas, kas jau aktīvi darbojas un uzņemas iniciatīvu šajā jomā.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aicina organizācijas iesaistīties vienota Brīvprātīgo gada kalendāra izveidē un iesniegt informāciju par Brīvprātīgo gada ietvaros plānotajiem pasākumiem Latvijā, aizpildot pasākumu pieteikuma anketu NVA tīmekļvietnē.
NVA Brīvprātīgo gada ietvaros plāno organizēt četrus seminārus par brīvprātīgā darba jautājumiem, nacionāla līmeņa konferenci, kā arī par tradīciju jau kļuvušo Latvijas brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu "Gada brīvprātīgais 2026".
Ilgtermiņā būtisks solis brīvprātīgā darba attīstībā, kuru plānots īstenot 2026. gadā, ir Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas izveide. Tā būs valsts informācijas sistēma, kas tiek veidota, lai attīstītu līdzdalības iespējas, veicinātu sabiedrības informētību un nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas iesaistīties, un organizācijām, kas piedāvā šādas iespējas, tādējādi veidojot pārskatāmu un pieejamu sistēmu visā Latvijā.
Papildu informācija par Starptautisko brīvprātīgo gadu 2026, iesaistes iespējām un plānotajām aktivitātēm pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Brīvprātīgais darbs” un Facebook lapā “Brīvprātīgie.lv”.