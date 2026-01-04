Pēc smagas slimības mūžībā devusies rakstniece Nora Ikstena
Svētdien, 4. janvārī, 56 gadu vecumā pēc smagas slimības mūžībā devusies rakstniece Nora Ikstena, Latvijas Sabiedriskajam medijam apstiprinājuši viņas tuvinieki. Rakstniece dzimusi 1969. gada 15. oktobrī Rīgā.
Literatūrā Ikstena debitēja ar pirmskara rakstnieces un politiķes Annas Rūmanes-Ķeniņas biogrāfiju, kam sekoja divi stāstu krājumi. Vēlāk viņa sarakstījusi arī biogrāfiskas grāmatas par Bruni Rubesu, Viju Vētru un Māru Zālīti. Rakstnieces daiļradē nozīmīgu vietu ieņem romāni “Dzīves svinēšana” (1998) un “Jaunavas mācība” (2001), savukārt 2004. gadā izdotais stāstu krājums “Dzīves stāsti” iezīmēja stilistiskas pārmaiņas viņas rakstībā.
2006. gadā sadarbībā ar dzejnieku Imantu Ziedoni tapa biogrāfisks darbs “Nenoteiktā bija”, kurā netradicionālā un emocionālā formā atklātas ievērojamā rakstnieka bērnības atmiņas.
Ikstena ir arī divu eseju krājumu autore – “Sīlis spoguļstiklā” (2006) un “Šokolādes Jēzus” (2009). 2009. gadā klajā nāca romāns “Amour Fou jeb Aplamā mīla 69 pantos”, pēc kura motīviem 2010. gadā Dailes teātrī režisors Dž. Dž. Džilindžers iestudēja izrādi “Amour Fou”. Šis romāns tulkots arī krievu valodā. Tāpat 2010. gadā kopā ar gruzīnu izcelsmes vācu rakstnieku Levanu Beridzi sarakstīta luga “Filiparia”, kas izdota latviešu un krievu valodā.
Plašāko starptautisko atzinību Ikstena guva ar romānu “Mātes piens”, kas 2015. gadā izdots sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” un kļuva par viņas zināmāko darbu. Kopumā rakstniece ir septiņu romānu, vairāku stāstu krājumu, biogrāfiju un eseju autore.
Par savu ieguldījumu literatūrā Nora Ikstena saņēmusi virkni nozīmīgu apbalvojumu gan Latvijā, gan ārvalstīs, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Viņas darbi iedzīvināti arī teātra izrādēs un kino.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Noras Ikstenas tuviniekiem, draugiem un visiem, kurus viņa iedvesmoja ar savu darbu.