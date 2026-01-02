Sabiedrība
Šodien 16:10
VIDEO: Rīgā daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts; aculiecinieki ziņo par sprādzienu
2. janvārī Rīgā, Torņakalnā, daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts. Notikuma vietā darbojas glābēji.
Aculiecinieki sociālajos medijos raksta, ka ēkā Bauskas ielā atskanējis sprādziens.
Aculiecinieku video redzams, ka ēkai daļēji sagruvis jumts un piektais stāvs.
"Dzīvoju netālu uz Koku ielas, visa māja nodrebēja un bija šausmīgs būkšķis," liecina ieraksts soctīklos.
"Bija dzirdams pat Mārupes ielā. Nedomāju ka tik traki."
"Viss torņkalns norībēja."
Notikuma vietā ieradies avārijas dienests.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) apstiprinājis, ka pēcpusdienā tika saņemts izsaukums uz Bauskas ielu un pašlaik glābēji strādā notikuma vietā.
Informācija tiks papildināta.