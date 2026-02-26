Polijas basketbola izlasei pret Latviju palīdzēs Šmita komandas biedrs; poļu treneris uzteic Lomažu
Polijas basketbola izlases galvenais treneris Igors Miličičs trešdien pēc komandas treniņa sarunā ar medijiem pavēstīja, ka gaidāmā cīņa ar Latvijas valstsvienību būs grūtākā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā posmā.
Latvijas basketbolisti gaidāmajā izlašu logā divas reizes tiksies ar Poliju. Rīt Latvijas izlase uzņems poļus savā laukumā, bet 1. martā komandas tiksies Polijā. F grupā pēc divām spēlēm Polijai ir divas uzvaras, Nīderlandei un Latvijai pa vienai, bet Austrija piedzīvojusi divus zaudējumus.
"Domāju, ka šī būs grūtākā spēle kvalifikācijas pirmajā fāzē. Pretinieks ir sarežģīts, kaut vai tikai tāpēc, ka praktiski visi spēlētāji met trīspunktu metienus," par piektdien gaidāmo maču pret Latvijas izlasi teica Miličičs. "Tomēr mēs zinām, kas mums jādara, attieksme ir laba, un, lai gan mums ir grūtības ar sastāvu, es uzskatu, ka lepnums un vēlme spēlēt Polijas izlasē nosvērs svaru kausus mūsu labā."
Kā atklāja Miličičs, komanda gatavojas dažādiem scenārijiem spēlē ar Latviju, kas jaunā galvenā trenera Sito Alonso vadībā ieviesusi dažādus jauninājumus. "Mums ir spēlētāji, kas apzinās, kas ir likts uz spēles un ko varam sagaidīt Rīgā," norādīja Polijas valstsvienības galvenais treneris.
Miličičs arī izcēla Latvijas izlasē Rihardu Lomažu, kurš pārstāv Lietuvas komandu Klaipēdas "Neptunas", viņu raksturojot kā valstsvienības labāko spēlētāju. "Pret Saloniku "Aris", kuru vadu, viņš iemeta 20 no komandas 37 punktiem pirmajā puslaikā un bija neapturams," atminējās poļu treneris. "Viņam ir lieliska sezona, daudzpusīgs uzbrukums un pavisam noteikti mēs viņam pievērsīsim lielu uzmanību."
Miličičs arī atklāja, ka Polijas izlasē ir vairāki savainotie spēlētāji un valstsvienībai mačos ar Latviju nevarēs palīdzēt Aleksandrs Balcerovskis, Igors Miličičs jaunākais, Jakubs Šumerts, kā arī Lukašs Kolenda. Trauma ir arī Blažejam Kulikovskim, bet ir cerības, ka viņš varēs spēlēt. Ceturtdien Polijas izlases rindas papildinās Džonatans Loids, bet cits naturalizētais amerikānis Džeriks Hārdings ģimenes apstākļu dēļ šoreiz valstsvienībā nebūs.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.