Jaungada uzrunā premjere Siliņa mudina iedzīvotājus izaicināt pašiem sevi un tiekties uz izcilību
Latvijas iedzīvotājiem nepieciešams izaicināt un pārspēt pašiem sevi, izkāpt no ikdienišķā un tiekties uz izcilību, gadumijas uzrunā sabiedrību aicināja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Premjere aicināja iedzīvotājus iestāties par labāku izglītību bērniem, kā arī par jauno tehnoloģiju un inovāciju ienākšanu uzņēmumos un mājās. "Nebaidīties no nākotnes, bet veidot to pašiem, jo tā varam kļūt labāki, atklāt sevī jaunas spējas un kļūt arī turīgāki - individuāli un kā valsts kopumā," mudināja premjere.
Siliņa vērtēja, ka Latvijā ir izcili zinātnieki, uzņēmēji, sportisti, mākslinieki, mediķi, ar kuriem lepoties. Viņa uzsvēra, ka arī ikkatrs Latvijas cilvēks ir vērtība neatkarīgi no darba, ko veic. "Savā ikdienā, arī starptautiskajā vidē, ik reizi pārliecinos - latvieši izceļas ar to, ka mūsos slēpjas talanti un pretstāvēšanas spīts. Pret netaisnību, pret vardarbību, pret agresiju," teica valdības vadītāja.
Pie mācībām, kuras ņemt līdzi nākamajā gadā, premjere izcēla, ka lēmumus varam pieņemt ātrāk un drosmīgāk. Tāpat, pēc Siliņas teiktā, mēs varam viens otrā ieklausīties, lai patiesi sadzirdētu, iestāties par cilvēcību un kopīgām vērtībām.
Valdības vadītāja arī uzsvēra, ka Latvija gan kā valsts, gan tās cilvēki ir kopā ar Ukrainu, jo skaidri zina - tas ir par mūsu kopējo drošību un vērtībām, ko aizstāvam.
Siliņa uzsvēra, ka netaisnībai mūsu sabiedrībā nav vietas, tāpat kā vardarbībai nav vietas ģimenēs, skolās, darba vietās, internetā un nekur citur. "Ģimenes, kas pēc vairākiem gadiem atgriežas Latvijā, nereti saka: "Mēs gribam, lai bērni jūt, kur ir viņu mājas!" Tieši tas ir mūsu mērķis. Latvija ir vieta, kur mums visiem, lai cik dažādi esam, kopā būt," apgalvoja Siliņa.
Viņa pauda, ka kopā tiek strādāts, lai uzlabotu un vienkāršotu dzīvi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Kopā veiktas pārmaiņas mūsu bērnu izglītībā un tiek mazināta nevienlīdzību sabiedrībā.
Premjere arī izcēla, ka mūsu uzņēmēji ir līderi digitālo rīku un tehnoloģiju attīstībā. "Bet kopā mūsu uzdevums ir arī ikdienā iestāties par būtisko, parūpēties vienam par otru - atbildīgi un ar cieņu," sacīja Siliņa.
Novēlot laimīgu Jauno gadu, valdības vadītāja uzsvēra, ka mēs varam, ja gribam un darām. To pierādot Nacionālās bibliotēkas tapšanas stāsts.
"Pāršķirsim jaunā gada lappusi ar apņēmību un pārliecību - kopā mēs spējam daudz," mudināja Siliņa.