Alānijas Starptautiskajā Ziemassvētku tirdziņā iepazīstina ar Talsu novadu
Nākamajā, 2026. gadā apritēs 20 gadi, kopš Talsu novada pašvaldības un Alānijas pilsētas Turcijā noslēgtā sadarbības līguma.
Katru gadu Alānijā pirms Ziemassvētkiem notiek Starptautiskais Ziemassvētku tirdziņš, kurā sadarbības partneri tirgo un reklamē savu valstu nacionālos produktus. Šogad, pateicoties Alānijas pašvaldības mēra Osmana Tarika Ozčelika ielūgumam, uz Turciju devās arī Talsu novada delegācija.
Vizītes mērķis bija iepazīstināt ar Talsu novada pašvaldības jauno domes priekšsēdētāju Ansi Bērziņu, kā arī pārrunāt savstarpējās sadarbības 20 gadu jubilejas pasākumu norisi, informēja Talsu novada Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede.
Talsu novada delegācija nebrauca tukšām rokām – Latvijas paviljonā kopā ar vietējiem latviešiem un Ventspils konditorēm tika piedāvātas degustācijas un tirgotas Talsos ražotas preces. Tā 13. un 14. decembrī gan vietējos iedzīvotājus, gan ārvalstu tūristus patīkami pārsteidza Talsu siera rituļi ar dažādām garšām, šprotes, pašu ceptas piparkūkas, amatnieku adītās zeķes un cimdi, kā arī rokassprādzes ar latvju rakstu zīmēm.
Turpat blakus paviljonā Lietuvas Šilutes pašvaldības pārstāvji degustācijai piedāvāja zivju zupu. Vietējie mediji izrādīja lielu interesi par Baltijas valstu stendiem un vairākkārt lūdza intervijas, apvienojot tās ar kopīgu fotografēšanos.
Vizītes noslēgumā notika tikšanās Alānijas pašvaldībā, kur Starptautisko un sabiedrisko attiecību un kultūras departamentā ar pašvaldības mēra vietnieku un speciālistiem tika pārrunāta 2026. gada sadarbības plāna izstrāde starptautiskās sadarbības, sporta, kultūras un tūrisma jomā, ņemot vērā 20 gadus ilgās sadarbības līguma attiecības.
Lietuvas un Latvijas viesiem tika noorganizēta tikšanās ar Lauksaimniecības asociācijas prezidentu un lauksaimniecības padomi, kā arī apmeklēta tropisko augļu plantāciju un siltumnīcu apskate. Arī lauksaimniecības jomā iespējams attīstīt sadarbību bartera darījumos un kopīgu projektu īstenošanā.
Nākamajā gadā Alānijā notiks Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, kas noteikti pulcēs arī daudzus Latvijas līdzjutējus.