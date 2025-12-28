Jūrmalas pašvaldība neatbalsta Dzintaru koncertzāles valdes locekļa kandidātus un vērtēs pašvaldības līdzdalību
Jūrmalas pašvaldība nav atbalstījusi nominācijas komisijas izvirzītos Dzintaru koncertzāles valdes locekļa amata kandidātus un uzdevusi vērtēt pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā, liecina pašvaldības pārstāvja ziņojums, kas pieejams uzņēmuma tīmekļvietnē.
Izvērtējot kandidātu piedāvātos redzējumus par koncertzāles attīstību, pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis secinājis, ka bez būtiska pašvaldības budžeta finansējuma Dzintaru koncertzāles noteiktie stratēģiskie mērķi nav sasniedzami.
Ziņojumā norādīts, ka gandrīz 40% zāles ieņēmumu veido pašvaldības budžeta finansējums un bez šī atbalsta kapitālsabiedrība nespēj gūt peļņu un pildīt tai noteiktās funkcijas.
Tāpat ziņojumā akcentēts, ka jautājums par to, vai pašvaldības funkcijas ir īstenojamas esošajā juridiskajā formā vai nepieciešama kapitālsabiedrības reorganizācija, risināts ilgstoši. Uz nepieciešamību mazināt pašvaldības budžeta finansiālo ietekmi 2024. gada pārskata revīzijā norādījis arī kapitālsabiedrības revidents SIA "Sandra Dzerele un partneri".
Ņemot vērā minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzdevis Jūrmalas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļai sadarbībā ar citām struktūrvienībām veikt pašvaldības līdzdalības izvērtējumu Dzintaru koncertzālē un virzīt to izskatīšanai domes sēdē ne vēlāk kā līdz 2026. gada aprīlim.
Vienlaikus kapitāla daļu turētāja pārstāvis noraidīja nominācijas komisijas izvirzītās valdes locekļa amata kandidatūras. Līdz pašvaldības domes lēmuma pieņemšanai par turpmāko līdzdalību kapitālsabiedrībā tās ikdienas darbību nodrošinās pagaidu valdes loceklis. Publiski pieejamā informācija liecina, ka komercreģistrā kā sabiedrības valdes locekle patlaban ir reģistrēta Iveta Grigule-Pēterse.
Nominācijas komisija SIA "Dzintaru koncertzāle" valdes locekļa amatam bija izvirzījusi divus kandidātus, kuri atlases procesā ieguva augstāko vērtējumu. Konkursā kopumā pieteicās 18 pretendenti, un atlase norisinājās trīs kārtās.
Jau rakstīts, ka bijušajai politiķei Grigulei-Pētersei sen bijušas ciešas saites ar Jūrmalas domi un viņa pazīst arī pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu.
"Firmas.lv" dati liecina, ka "Dzintaru koncertzāle" pilnībā ieder Jūrmalas pašvaldībai. 2024. gadā tā strādājusi ar 2,1 miljona eiro apgrozījumu un 123 600 eiro peļņu.