Kūtrs atbalsts "Manabalss" iniciatīvai par valsts pastāvīga finansējuma saņemšanu
Sadarbības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" līdz šim savāktas mazāk nekā 2500 balsis par platformas turpmāku pastāvēšanu, Saeimai nodrošinot pastāvīgu tās finansēšanu. Iniciatīvu 10. decembrī iesniegusi "Manabalss.lv" komanda, kas uzsver, ka "Manabalss.lv" pastāvēšana ir apdraudēta, jo tā balstās uz ziedojumiem, kuru plūsma pēdējos gados būtiski samazinājusies. Ja tā pārtrauks darbību, tiks zaudēts būtisks demokrātijas instruments, kas jau gandrīz 15 gadus palīdz iedzīvotājiem ietekmēt likumus, lēmumus, uzsver platformas pārstāvji.
"Manabalss.lv" atgādina, ka šā gada rudenī platformas nozīme tika apliecināta īpaši spilgti, kad tika aktualizēts jautājums par Latvijas iespējamo izstāšanos no Stambulas konvencijas. Dažu dienu laikā ap 100 000 cilvēku ar saviem parakstiem vairākās iniciatīvās pauda savu nostāju - un tam bija reālas sekas. "Tas pierāda, ka "Manabalss.lv" ir ātrs, drošs un uzticams mehānisms, kas ļauj sabiedrībai tieši ietekmēt politisko dienaskārtību," teikts iniciatīvā.
Kopš 2011. gada "Oligarhu kapusvētkiem", kad organizācija tika dibināta, vairāk nekā 140 iniciatīvas nonākušas līdz Saeimai, un 83 kļuvušas par likumiem. Tā sekmējusi arī pirmās digitālās demokrātijas virzītās konstitucionālās izmaiņas Latvijā - atvērtas Valsts prezidenta vēlēšanas - un guvusi panākumus arī pašvaldību līmenī ar 26 īstenotām iniciatīvām.
"Manabalss.lv" komanda iniciatīvā lūdz Saeimu izstrādāt pastāvīgu finansēšanas mehānismu digitālās demokrātijas infrastruktūrai, kas ir "Manabalss.lv".
Iniciatīvas autori uzskata, ka finansējums jāparedz kā valsts pasūtījums sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai. Līdzīgi kā sabiedriskais medijs saņem valsts finansējumu un vienlaikus saglabā redakcionālo neatkarību, arī "Manabalss.lv" nepieciešams pastāvīgs finansējums, kas ļautu pilsoņiem piedalīties demokrātiskos procesos un panākt reālas izmaiņas valstī, saglabājot rīcības neatkarību, uzsver platformas pārstāvji.
Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti 4. decembrī, lemjot par valsts nākamā gada budžetu, atbalstīja priekšlikumu nodrošināt finansējumu 150 000 eiro "Manabalss.lv" darbībai.
Iepriekš platformas "Manabalss.lv" komanda aicināja Saeimu nodrošināt pastāvīgu finansēšanas mehānismu tās darbībai kā valsts pasūtījumu sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai. "Šodien Latvijas demokrātijai uzbrūk - ar naratīviem, ar idejām, ar hibrīduzbrukumiem, ar militāra uzbrukuma draudiem," paziņojumā medijiem pauda organizācijas vadītājs Imants Breidaks.
Viņaprāt, ja "Manabalss.lv" platformas vairs nebūs, tad visi jutīs, ka tās pietrūkst. "Pilsoņiem vairs nebūs iespējas dāvināt savas idejas Latvijai, un tad jums un mums visiem paliks tikai vēlēšanas, lai ietekmētu politiskos procesus - reizi četros gados," atzīmēja Breidaks, vēršot uzmanību, ka politiķi tautu parasti ir gatavi uzklausīt tikai gadu pirms vēlēšanām, bet ne ikdienā.
"Manabalss" projektu īsteno nodibinājums "Sabiedrības līdzdalības fonds", kura valdē darbojas Breidaks, Signe Valtiņa un Valdis Pornieks.