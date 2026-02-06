Arī šogad Dabas muzejā Valentīna dienā notiks akcija “Randiņš muzejā 40+”
Mīlestības mēnesī februārī Latvijas Nacionālajā dabas muzejā arī šogad norisināsies iniciatīva “Randiņš muzejā”. Svinot 2026. gada dzīvnieku krupi, kura mūža garums var sasniegt pat 40 gadus, šoreiz īpašo piedāvājumu satikties muzejā aicināti izmantot tie apmeklētāji, kuri sasnieguši vismaz 40 gadu vecumu.
Akcija “Randiņš muzejā 40+” norisināsies Valentīna dienā – sestdien, 14. februārī, muzeja darbalaikā no pulksten 10.00 līdz 17.00. Nākot uz muzeju divatā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, būs nepieciešams iegādāties tikai vienu biļeti abiem apmeklētājiem kopā, ja vismaz viens no viņiem sasniedzis 40 gadu vecumu.
Īpašais piedāvājums “Randiņš muzejā 40+” izveidots, domājot par četrdesmitgadnieku paaudzi, kas saskaras ar dažādiem izaicinājumiem – sākot no veselības, karjeras, mājokļa un finanšu jautājumiem līdz attiecību veidošanai un ģimenes uzturēšanai. Vienlaikus tieši šī sabiedrības grupa reti saņem īpašas priekšrocības, tāpēc Dabas muzejs dāvina iespēju uzaicināt kādu sev mīļu cilvēku uz satikšanos.
Tiek norādīts, ka muzejā varēs smelties iedvesmu dzīvnieku, augu, sēņu un minerālu ekspozīcijās un, sagaidot pavasari, gatavoties piedzīvojumiem skaistajā Latvijas dabā, lai tur, ļoti iespējams, ieraudzītu arī kādu krupi, kuram palaimējies nodzīvot līdz 40 gadu vecumam.