Latvijas varas iestādes paziņojušas, kad valsts varēs sasniegt ES vidējo labklājības līmeni
Latvijas varas iestādes izklāstīja ekonomiskās izaugsmes stratēģiju: līdz 2034. gadam valsts plāno pietuvoties ES labklājības līmenim līdz 95%. 2026. gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta investīcijām, uzņēmējdarbības atbalstam, lieliem darījumiem un ekonomikas produktivitātes paaugstināšanai.
Starp galvenajām Ekonomikas ministrijas (EM) prioritātēm 2026. gadā būs gatavošanās atbalsta piesaistei no Eiropas Savienības (ES) fondiem nākamajā plānošanas periodā, investīciju un eksporta veicināšana un administratīvā sloga mazināšana. Uzmanības fokusā izvirzījusies arī patērētāju tiesību un civilā aizsardzība.
Papildus līdzšinējiem uzdevumiem, kas vērsti uz tautsaimniecības veicināšanu un labvēlīgas ekonomiskās vides nodrošināšanu, 2026. gada prioritātes aptver arī sabiedrības interešu aizsardzību un ilgtermiņa stratēģisko dokumentu izstrādi, liecina ministrijas mājas lapā publiskotā informācija.
“Latvijas ekonomikas attīstības ceļš ir skaidrs – mums jāstrādā ar mērķi sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības līmeni, vienlaikus stiprinot produktivitāti, investīcijas un eksportu. 2026. gada prioritātes ir vērstas uz ilgtspējīgu izaugsmi, sabiedrības interešu aizsardzību un administratīvā sloga mazināšanu. Tas ir mūsu ieguldījums Latvijas konkurētspējā un drošā nākotnē,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Investīciju un eksporta jomā 2026. gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir izvirzīts uzdevums valsts ekonomikā panākt 1.2 mljrd. EUR lielas investīcijas un eksportu palielināt par 300 milj. EUR. Lielākie eksporta pasākumi, kas tiks organizēti sadarbībā ar LIAA, ietvers ārvalstu vizītes un tirdzniecības misijas ar uzņēmējiem - uz Ukrainu, Vāciju, Zviedriju un ASV.
Cieša sadarbība turpināsies Baltijas valstu starpā; Valsts prezidenta vizītes ietvaros plānots apmeklēt arī Poliju.
Savukārt ALTUM sadarbībā ar pensiju plānu pārvaldītājiem plāno izveidot pašu kapitāla fondu 100 milj. EUR apmērā. Tāpat tiek plānots izveidot jaunu atbalsta instrumentu energoefektivitātei un uzņēmumu mēroga paplašināšanai. 2026.gadā ALTUM plāno atbalstu 454 milj. EUR apmērā finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, u.c.), sasniedzot 1.4 mljrd. EUR ietekmi uz tautsaimniecību.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta lielākajiem attīstības projektiem un darījumiem, piemēram, tādiem aizsardzības industrijas projektiem kā artilērijas rūpnīcas izveide (200 milj. EUR investīcijas un 3 mljrd. EUR eksporta ietekme 10 gados.). Starp nozīmīgākajiem 2026. gadā plānotajiem darījumiem izceļams darījums ar “Telia Company AB” par SIA “Latvijas mobilais telefons” un SIA “TET” izpirkšanu, piesaistot jaunu stratēģisko investoru.
Raugoties ES fondu atbalsta virzienā 2028.-2034.gadam, 2026.gadā notiks Latvijas attīstības virzienu definēšana – EM svarīgākais mērķis ir panākt, lai Latvijas ekonomika līdz 2034. gadam sasniegtu 95% no ES vidējā iekšzemes kopprodukta. Lai to īstenotu, lielai daļai no ieguldījumiem ir jābūt produktivitātes celšanā. Jaunajam ES fondu plānošanas periodam tiks sagatavoti priekšlikumi nacionālajai industriālajai politikai, cilvēkkapitāla attīstībai un ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju attīstībai.
Ar mērķi mazināt administratīvo slogu EM turpinās darbu pie ES fondu administrēšanas vienkāršošanas, iestāžu un funkciju optimizācijas, tostarp mazo kapitālsabiedrību apvienošanas.
Administratīvais slogs tiks mazināts arī mazumtirdzniecības nozarē. Centrālajā statistikas pārvaldē tiks turpināta reforma, kuras galvenais mērķis būs veicināt digitalizāciju un samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem.
Lai padarītu efektīvāku ministrijas un padotības iestāžu ikdienas darbu, plānots centralizēt informācijas tehnoloģiju funkcijas, tai skaitā kiberdrošības pasākumus, un ieviest mākslīgā intelekta risinājumus. Būtiska prioritāte ir biroju telpu optimizācija, pārvietojot Ekonomikas ministriju un tās iestādes uz valsts biroju ēku Talejas ielā 1.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta patērētāju tiesību aizsardzībai, nodrošinot ikdienas pārtikas preču pieejamību un stiprinot pircēju aizsardzību digitālajā vidē.
Civilās aizsardzības jomā paredzēts turpināt valsts naftas produktu drošības rezervju iegādi valsts īpašumā, vienlaikus samazinot drošības rezervju uzturēšanas maksu komersantiem, kā arī izveidot pirmās nepieciešamības preču rezervju reģionālo noliktavu sistēmu.