Saeimas deputāti oktobrī kompensācijās kopumā saņēmuši 25 275 eiro. Kurš saņēma visvairāk?
Saeimas deputāti oktobrī kompensācijās kopumā saņēmuši 25 274,78 eiro, un visvairāk kompensāciju izmantojuši Valdis Maslovskis (ZZS), Līga Kļaviņa (ZZS) un Linda Matisone (ZZS), liecina publiski pieejamā informācija.
Dzīvokļu īres kompensācijām deputātiem izmaksāti kopumā 15 801,70 eiro, bet transporta izdevumiem - 9473,08 eiro.
Maslovskis kopumā kompensācijās oktobrī saņēmis 935,90 eiro, Kļaviņa - 908,80 eiro, bet Matisone - 903,84 eiro. Ramona Petraviča (LPV) kompensācijās saņēmusi 867,42 eiro, bet Ilze Indriksone (NA) - 778,31 eiro.
Vislielākās īres kompensācijas oktobrī saņēmis Saeimas deputāts Uldis Augulis (ZZS) - 900 eiro, Līga Kozlovska (ZZS) - 800 eiro, kā arī Līga Kļaviņa (ZZS) - 780 eiro.
Savukārt lielākās transporta izdevumu kompensācijas oktobrī izmaksātas deputātam Artūram Butānam (NA), kurš saņēmis 748,39 eiro, Viesturam Zariņam (JV) - 692,09 eiro, kā arī Ilzei Indriksonei (NA), kurai transporta izdevumu kompensācijā izmaksāti 442,61 eiro.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas "griestus" (maksimālo iespējamo apmēru) nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās. Ne visi deputāti izmanto iespēju saņemt kompensācijas. Piemēram, augustā no visiem 100 deputātiem 58 deputāti šajā mēnesī nav saņēmuši nekādas kompensācijas.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā - Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.