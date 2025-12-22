Policistiem, kuri nepamatoti sodīja tiktokeri par viņa satīrisko video, piemēro aizrādījumu
Valsts policija (VP) piemērojusi aizrādījumu diviem policistiem saistībā ar kādam satīras video autoram piemēroto sodu, apliecināja VP.
Dienesta pārbaude ir noslēgusies un tās laikā tika konstatēts, ka sākotnējais lēmums par soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā ir pieņemts pārsteidzīgi, neiedziļinoties un nepietiekami analizējot videomateriāla saturu, izmantoto simbolu nozīmi un kopējo kontekstu.
Lai arī lieta formāli izskatīta procesuāli pareizi, lēmuma pieņemšanas brīdī nav veikta pilnvērtīga apstākļu analīze, secināts pārbaudē.
Dienesta pārbaudes rezultātā, ņemot vērā to, ka pārkāpums izdarīts aiz neuzmanības un pieļautā pārkāpuma sekas ir novērstas, divām policijas amatpersonām tika izteikts aizrādījums.
Kā vēstīts, šogad oktobrī video autors Kristaps Bičkausks sociālajos medijos atklāja, ka pirms gada ir publiskojis video, kurā ir sarkastiski aprakstījis Gulaga nometnes, tādējādi reaģējot uz Krievijas īstenotās politikas atbalstītāju komentāriem. Savukārt šogad viņam piemērots sods par PSRS slavināšanu, no bankas konta atskaitot 350 eiro.
Reaģējot uz sociālajos medijos izskanējušām ziņām par piemēroto sodu saistībā ar satīras video, izvērtējot par to pieejamo informāciju un apstākļus, VP jau iepriekš konstatēja, ka konkrētais lēmums ir pieņemts pārsteidzīgi. Policija norādīja, ka lieta izskatīta procesuāli pareizi, bet neiedziļinoties apstākļu kopumā.
VP atzina, ka sods ir piemērots nepamatoti un šis lēmums tika atcelts, kā arī tika atlīdzināti radušies izdevumi. Savukārt policijas priekšnieks Armands Ruks bija uzdevis veikt dienesta pārbaudi.
Policija gan aicināja iedzīvotājus pārliecināties, ka viņu kontaktinformācija ir aktuāla un pieejama, lai nepieciešamības gadījumā iestādes varētu sazināties un noskaidrot radušos jautājumus, kā tas varēja notikt šajā gadījumā, kad persona tika informēta, bet sūtījumi uz norādīto deklarēto dzīvesvietas adresi personu nesasniedza.