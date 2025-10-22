Tiktokeris, kuru sodīja par joku par Krieviju, kodolīgi reaģē uz soda atcelšanu
Pēc sociālajos tīklos un sabiedrībā izraisītās rezonanses saistībā ar tiktokera Kristapa Bič (īstajā vārdā Kristaps Bičkausks) sodīšanu par satīrisku joku video, Valsts policija atzinusi, ka sods ticis piemērots nepamatoti. Uz šo paziņojumu reaģējis arī pats digitālā satura veidotājs.
Kā portālam Jauns.lv apstiprināja Valsts policija, reaģējot uz sociālajos medijos izskanējušām ziņām par piemēroto sodu saistībā ar satīras video, pēc pieejamās informācijas un apstākļu izvērtēšanas konstatēts, ka konkrētais lēmums bijis pieņemts pārsteidzīgi — lieta izskatīta formāli pareizi, taču bez pietiekamas situācijas izvērtēšanas kopumā.
Policija atzinusi, ka sods bijis nepamatots, un tas tiks atcelts, kā arī atlīdzināti radušies izdevumi. Valsts policijas priekšnieks ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, turpinot apstākļu noskaidrošanu.
Kā novērots, Valsts policija, izmantojot sociālo tīklu platformu Instagram, par šo lēmumu informējusi arī Kristapu, atstājot komentāru zem viņa video, kurā viņš stāsta, kā absurdā veidā ticis nodēvēts par “valsts nodevēju”.
Savukārt Kristaps reakciju paudis savos “story” ierakstos, paziņojot, ka viss tomēr būs kārtībā. “Uzvara,” viņš raksta, pievienojot grupas "Prāta vētra" patriotisko dziesmu “Esam un būsim”.
Jau ziņots, ka Kristaps sākotnēji tika sodīts par satīrisku video, kurā izsmēja Krievijas propagandu. Viņš sociālajos tīklos bija atklājis, ka pirms gada publicējis video, kurā ironiski aprakstījis Gulaga nometnes, reaģējot uz Krievijas politikas atbalstītāju komentāriem. Par viņš saņēmis sodu par PSRS slavināšanu, no bankas konta atvilkti 350 eiro.