Zinātnieki izstrādā inovatīvus risinājumus Daugavpils un Zarasu mitrāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
Daugavpils Universitātes zinātnieku komanda ir veiksmīgi noslēgusi projekta "UrbUmbrella" pirmo posmu.
Daugavpils Universitātes zinātnieku komanda ir veiksmīgi noslēgusi projekta "UrbUmbrella" (Nr. LL-00232) pirmo posmu, veicot apjomīgus lauka pētījumus un bioklimatisko modelēšanu Daugavpils un Zarasu (Lietuva) pārrobežu reģiona pilsētu mitrājos.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu un cilvēka darbības ietekmēto ekosistēmu aizsardzību, izmantojot dabā balstītus risinājumus biotopu atjaunošanai Daugavas upes pieguļošajā teritorijā Ruģeļu apkaimē. Izpētes procesā eksperti izmantoja modernas tehnoloģijas, tostarp eDNS (vides DNS) analīzi, vokalizējošo abinieku nakts uzskaiti un reto sugu izplatības modelēšanu, lai novērtētu pašreizējo populāciju stāvokli un vides kvalitāti.
Izpētes teritorijas herpetofauna
Daugavpils pilsētas Ruģeļu mitrāju ainava izceļas ar augstu abinieku un rāpuļu sugu daudzveidību – Projekta teritorijā konstatētas 16 Latvijā sastopamās abinieku un rāpuļu sugas, tostarp:
- īpaši aizsargājamie lielais tritons (Triturus cristatus), brūnais varžkrupis (Pelobates fuscus) un sila ķirzaka (Lacerta agilis),
- Eiropas purva bruņurupucis (Emys orbicularis) – Latvijā ļoti reta suga ar zināmu vēsturisku atradni,
- Austrumu glodene (Anguis colchica) – jauna suga Latvijai, konstatēta Latvijā 2021. gadā.
Bioklimatiskās modelēšanas rezultāti atklājuši:
- draudus herpetofaunai - invazīvās sugas – rotans (Perccottus gleni) un sarkanausu bruņurupucis (Trachemys scripta) apdraud Daugavpils un Latvijas herpetofaunas sugas,
- invazīvo sugu izplatības risku – klimata pārmaiņu rezultātā invazīvās sugas izplatīsies Latvijā tālāk uz ziemeļiem.
Lai mazinātu mitrāju biotopu degradāciju un uzlabotu herpetofaunas populāciju stāvokli Projekta teritorijā, ekspertu izpētes rezultātā ir izstrādāti biotopu atjaunošanas un dabas aizsardzības pasākumi, tostarp invazīvo sugu ierobežošana un izolēšana, potenciālo herpetofaunas vairošanās vietu atjaunošana un 10 purva bruņurupuču izlaišana dabā.
Projekta nozīme
Apkopotie dati un modelēšanas rezultāti kalpos:
- Latvijas un Lietuvas pārrobežu biodaudzveidības aizsardzības plānošanai,
- mitrāju ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas uzlabošanai,
- sabiedrības izglītošanai par mitrāju lomu herpetofaunas saglabāšanā.
Projekta otrā posma laikā plānota konkrēto atjaunošanas pasākumu realizācija sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un pētniecības institūcijām.