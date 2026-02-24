Francijā autovadītājs izdzīvo pēc kritiena no 300 metru augstuma un piecas dienas pavada aizā
Francijā kāds 48 gadus vecs vīrietis brīnumainā kārtā izdzīvojis smagā autoavārijā, viņa spēkratam nokrītot no teju 300 metru augstuma. Pēc negadījuma cietušais piecas dienas pavadīja pilnīgā vientulībā, iesprostots automašīnas vrakā aizā.
Kā vēsta ārvalstu mediji, negadījums noticis Francijas dienvidaustrumos. Sestdien, 21. februārī, mednieku grupa aptuveni 50 metru attālumā no ceļa pamanīja automašīnas atlūzas. Nolaižoties aizā, viņi sadragātā automašīnā atrada iesprostotu cilvēku.
"Viņš joprojām atradās iekšā, ļoti vārgs, bet pie samaņas," intervijā radiostacijai "Ici" pastāstīja mednieks Floriāns Žiro, kurš pirmais atrada cietušo.
Pēc mednieku izsaukuma notikuma vietā ieradās glābšanas dienesti. Divpadsmit cilvēku lielai komandai bija nepieciešamas vairākas stundas, lai autovadītāju izceltu no deformētā salona. Pēc atbrīvošanas vīrietis tika nogādāts slimnīcā Lionā.
Iepriekš policijā jau bija saņemta informācija par viņa pazušanu, un likumsargi bija sākuši vīrieša meklēšanu.
Lai gan brīnumainā kārtā izdzīvojušais autovadītājs guvis smagas traumas, viņa dzīvībai briesmas nedraud. Izmeklētāji šobrīd gaida, kad cietušā veselības stāvoklis uzlabosies tiktāl, lai viņš spētu atbildēt uz jautājumiem un palīdzētu noskaidrot precīzus avārijas apstākļus.