Šarmants džentlmenis ar veiksmīgu karjeru: kas ir pašmāju šova "Mīlestības villa" galvenais varonis?
9. martā TV3 startēs šovs "Mīlestības villa", kurā astoņas dāmas cīnīsies par ievērojama kunga sirdi siltajā Toskānā. Kas ir noslēpumainais džentlmenis, kura uzmanību centīsies iekarot šova dalībnieces?
Šovs "Mīlestības villa", kuru vada aktieris Mārtiņš Počs, ir elpu aizraujošs mīlestības piedzīvojums, kas norisinās saulainajā Toskānā, Itālijas ziemeļos. Astoņas skaistas un ļoti dažādas sievietes ir ieradušās villā, lai iepazītos ar brīnišķīgu kungu un šova finālā, iespējams, veidotu ar viņu nopietnas attiecības, kas ilgtu visu atlikušo dzīvi.
Šova galvenais varonis Gunārs ir 34 gadus jauns vīrietis, par kuru daudzas dāmas noteikti teiks – nevar būt, ka viņš joprojām ir viens. Bet var! Gunārs ir no attiecībām brīvs, savā karjerā veiksmīgs, galants un ļoti inteliģents. Gunārs ir bijis precējies, taču iepriekšējās attiecības izirušas, un nepatīkama pēcgarša nav palikusi. Kā saka pats vecpuisis: "Meitene bija forša, bet vienkārši nebija lemts!".
Jaunais vīrietis nupat atvēris savu skaistumkopšanas salonu Rīgā. Paralēli profesionālajiem panākumiem Gunārs ir gatavs arī dibināt ģimeni un atrast savu īsto un vienīgo, ar kuru nākotnē radīt bērnus. Dāmām gan jārēķinās, ka viena dvēselīte jau ir iekritusi viņa sirdī – tas ir vecpuiša uzticamais draugs, sunītis Reno.