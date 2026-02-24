VIDEO. Kails vīrietis ASV nolaupa ātrās palīdzības auto ar kritiskā stāvoklī esošu pacienti, seko policijas pakaļdzīšanās
Dramatiski notikumi pagājušajā nedēļā norisinājās ASV Viskonsinas štatā, kur kails vīrietis nolaupīja neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu un bēga no policijas, kamēr automašīnā atradās kritiski slima paciente.
37 gadus vecais Bendžamins Felcs 17. februārī izmantoja mirkli, kamēr ārsti Viskonsinrapidsā smagi slimo pacienti ievietoja automašīnā, iesēdās vadītāja krēslā, aizcirta durvis un aizbrauca, par spīti mediķu mēģinājumiem viņu apturēt.
Policijai vajadzēja apmēram 40 minūtes, lai notvertu ļaundari, kurš traucās ar apmēram 145 km/h ātrumu. Visbeidzot policistiem ar dzelkšņiem izdevās pārdurt automašīnas riepu, un notvert bēgli Pitsfīldā. Automašīnā esošā paciente paziņoja policistiem, ka bija lūgusi ļaundari braukt atpakaļ uz slimnīcu, jo “es mirstu no nieru slimības”, taču viņš vispār nav reaģējis. Par laimi, šī “rallija” laikā viņa necieta.
Pat pēc automašīnas apstāšanās Felcs sākumā atteicās pakļauties policistu pavēlei izkāpt no automašīnas un uzvedās agresīvi. Viņš apgalvoja, ka bija izdzēris puspudeli “Fabuloso” ķīmiskā tīrītāja un lietojis marihuānu.
Viņam noteikta 100 000 dolāru drošības nauda. Ļaundarim izvirzītas apsūdzības 10 punktos, tostarp sabiedriskās drošības apdraudēšanā, transportlīdzekļa vadīšanā bez īpašnieka piekrišanas, bēgšanā no likumsargiem un draudēšanā tiem nodarīt miesas bojājumus. Notiesāšana apsūdzības pirmajā punktā viņam draud ar brīvības atņemšanu līdz pat 12 gadiem un 6 mēnešiem, kamēr pārējos trijos punktos maksimālais paredzētais sods ir sešu gadu ieslodzījums.