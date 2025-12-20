Par nelegālo migrantu pārvietošanu piespriež 5 gadus cietumā
Latgales rajona tiesa kādam vīrietim par nelegālo migrantu pārvietošanu piespriedusi piecu gadu cietumsodu.
Prokuratūrā norāda, ka apsūdzībā teikts, ka kāda persona lietotnē "Telegram" izveidoja organizētu grupu, lai nelikumīgi pārvietotu personas no Baltkrievijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Šogad augustā šī persona "Telegram" sazinājās ar apsūdzēto, kurš piekrita piedāvājumam pārvadāt nelegālos migrantus no Latvijas-Baltkrievijas pierobežas līdz Rīgai, saņemot par katra nelegālā migranta pārvietošanu 450 eiro.
Apsūdzētā pienākumos ietilpa noteiktajā vietā un laikā sagaidīt nelegālos migrantus un tos ar automašīnu pārvest uz norādītu vietu, kā arī nosūtīt video ierakstu vai fotoattēlu, kas apstiprinātu nelegālo migrantu pārvešanu.
Apsūdzētais ieradās norādītajā vietā Ludzas novadā, kur uzņēma piecus nelegālos migrantus, un devās uz norādīto vietu Rēzeknē. Pēcāk migrantus bija paredzēts nogādāt Rīgā, lai tur viņus nodotu citam organizētās grupas dalībniekam. Pa ceļam uz galamērķi apsūdzētais izlaida četrus nelegālos migrantus un iebrauca kādas mājas pagalmā, kur kopā ar vienu nelegālo migrantu tika aizturēts.
Kā noskaidrots izmeklēšanā, nelegālos migrantus - kopumā desmit personas - viens no organizētās grupas dalībniekiem mantkārīgā nolūkā iepriekš bija uzrunājis Minskā. Divi citi organizētās grupas dalībnieki, nelikumīgi šķērsojot Baltkrievijas-Latvijas robežu, pavadīja nelegālos migrantus līdz noteiktai vietai Ludzas novadā, kur piecus no viņiem savā transportlīdzeklī uzņēma apsūdzētais.
Kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 11 953 cilvēki. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 31 nelegālajam migrantam.
Pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Vienlaikus Iekšlietu ministrija šo režīmu rosinājusi pagarināt līdz 2026. gada 30. jūnijam.