Dūru kapos restaurēts valsts nozīmes piemineklis - svēto koka skulptūras. FOTO
Kurzemes “katoļu saliņā”, vienā no Suitu novada trijiem pagastiem – Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Dūru kapsētā noslēgušies restaurācijas darbi valsts nozīmes kultūras piemineklim - Kapelai ar skulptūrām. Sakrālos koka tēlus pirms vairāk nekā gadsimta veidojis ievērojams lietuviešu koktēlnieks.
Restaurācijas darbi kapsētā veikti pusgadu - no šī gada jūlija līdz decembrim, informē Kuldīgas novada dome. Projekts balstīts iepriekš veiktā izpētē un restaurācijas metodikā, kas kalpoja par pamatu darbu plānošanai un īstenošanai. Lai kvalitatīvi veiktu darbus, sakrālās kapelas koka daļa tika saudzīgi nocelta un nogādāta darbnīcā. Mūra postaments tika attīrīts, atjaunots un virsma nokrāsota ar elpojošu silikātkrāsu.
Liela uzmanība tika pievērsta kapelas koka karkasam. Restauratori nomainīja satrupējušās konstrukcijas daļas, izgatavojot tās no izturīga ozolkoka, un atjaunoja jumta segumu. Veicot krāsu izpēti, tika noskaidrots un atjaunots kapelas sākotnējais tonis. Tāpat tika restaurēts vēsturiskais vējrādis.
Kapelas četrās nišās izvietotās koka skulptūras bija sliktā tehniskā stāvoklī. Restaurācijas gaitā skulptūras tika rūpīgi notīrītas, koksne nostiprināta un zudušās detaļas tika izgatavotas no jauna, balstoties uz analogiem. Noslēgumā tika atjaunots figūru krāsojums, balstoties uz izpētes datiem.
Darbus veica restauratore Natālija Jātniece un akmens materiālu restaurators Edgars Purviņš. Kopējais projekta finansējums bija 14 166 eiro, no kuriem lauvas tiesu - 14 000 eiro piešķīra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, bet atlikušos 166 eiro – Kuldīgas novada pašvaldība. Atjaunošanas darbi veikti, lai stabilizētu objekta tehnisko stāvokli, saglabātu autentisko materiālu un atjaunotu kapelas vēsturisko un māksliniecisko veidolu.
Vēstures avoti liecina, ka kapela Dūru kapos kapela uzstādīta ap 19./20. gadsimta vidu un tās skulptūru autors ir savulaik Lietuvā pazīstamais koktēlnieks Augustīns Poteckis (1852-1945). Viņa darbi atrodas ne tikai daudzos mūsu kaimiņvalsts muzejos, bet arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā.
Atjaunotā kapela ar skulptūrām ir nozīmīga Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas turpmāk būs labāk pasargāta no laikapstākļu ietekmes un saglabāta nākamajām paaudzēm, vēsta pašvaldību.