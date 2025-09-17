Gudenieku suiti nosvinējuši 60 gadu jubileju
Sestdien,13. septembrī, ar dziesmām un dalīšanos atmiņās Kuldīgas kultūras centrā tika svinēta etnogrāfiskā ansambļa "Gudenieku suiti" 60 gadu jubileja.
Kolektīvu 1965. gadā dibināja Gudenieku pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lidija Jansone, kura to vadījusi vairākus gadu desmitus un suitu tradīcijas nodevusi vairākās paaudzēs. Šodien vadības groži ir viņas meitas Skaidrītes Daugules rokās, bet ansamblī dzied vairāki pirmo dalībnieču bērni un mazbērni.
Tikmēr kora pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā simt gadiem, kad folklorists, profesors Ludis Bērziņš kopā ar savu studentu, no Basiem nākušo puisi Antonu Brūderu ieradās viņa dzimtā pagasta Zvirbuļu mājās un tur trīs dienās iestudēja suitu kāzu uzvedumu, lai uz diezgan vāciskajām Rīgas skatuvēm parādītu "tādu tautas mākslu, kas ir skaidra kā avota ūdens".
Gudenieku suitu pastāvēšanas laikā dziedātāji piedalījušies trīs latviešu filmās: Aivara Freimaņa Dzīvītē, Andra Slapiņa Cerību laukos un Viestura Kairiša Kāzās. Ansamblis piedalījies visos festivālos "Baltica" Latvijā, Dziesmu un deju svētkos, kuplinājis pasākumus pašu mājās un ārpus novada, koncertējis ārvalstīs.
Sevišķi augstu Gudenieku suiti vērtē burdona dziedāšanu un tās dažādību. „Man ģimenē bija iemācīts, ka suitu burdons ir vērtība pati par sevi. Tas ir zelts, kas nekad nerūsē un apliecina suitu identitāti. To varam izteikt vārdos: „Pati dzīve – dziesma mana. Kā es varu nedziedāt!” norāda Jansone.