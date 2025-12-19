Jūrmalas dome apstiprinājusi 2026. gada budžetu
2025. gada 18. decembrī Jūrmalas dome apstiprināja pašvaldības konsolidēto budžetu 2026. gadam. Kopumā tas vērtējams kā budžets, kas nodrošina pašvaldības funkciju izpildi līdzšinējā kvalitātē un vienlaikus turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
2026. gada budžeta izdevumi plānoti 132,11 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,3 % vairāk nekā 2025. gadā. Izdevumu pieaugums galvenokārt saistīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iemaksu palielinājumu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā par 5,24 miljoniem eiro, tādējādi 2026. gadā pašvaldības iemaksas fondā sasniegs 14,55 miljonus eiro.
Veidojot 2026. gada budžetu, galvenā uzmanība tika pievērsta tam, lai saglabātu un paplašinātu pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un pabalstus Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem.
No 2026. gada tiks nodrošināts jauns pašvaldības noteikts atvieglojums Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, piemērojot 90 % atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli no mājokļa kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro.
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiks saglabāts 90 % nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi. Pašvaldības skolās un bērnudārzos arī turpmāk būs nodrošināta bezmaksas ēdināšana, kurai budžetā paredzēti 3,19 miljoni eiro. Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti, būs pieejami divi bezmaksas braucieni dienā vilcienā posmā Ķemeri–Rīga–Ķemeri; šim mērķim budžetā atvēlēti 3,29 miljoni eiro. Visiem jūrmalniekiem, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti, arī turpmāk pilsētas sabiedriskais transports būs bez maksas, un tam pašvaldības budžetā paredzēti 3,69 miljoni eiro.
Augstākais īpatsvars 2026. gada budžeta izdevumos, līdzīgi kā pērn, paredzēts izglītības ekosistēmai – 30,9 %. Nozares finansējums 2026. gadā ir 40,80 miljoni eiro, kas ir par 0,39 miljoniem eiro lielāks nekā 2025. gadā.
Tāpat viena no prioritātēm, veidojot 2026. gada budžetu, bija pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes kvalitātes saglabāšana, nodrošinot nemainīgu pilsētas apsaimniekošanas standartu, kā arī uzsākto investīciju projektu turpmāka īstenošana.
2026. gadā investīcijām ielu un ceļu infrastruktūras atjaunošanā plānots ieguldīt 4,84 miljonus eiro, tostarp autostāvvietu un veloceliņu izbūvei pie Mellužu estrādes – 0,94 miljonus eiro; autostāvvietu paplašināšanai Skolas ielas iekšpagalmos – 0,38 miljonus eiro. Paredzēts arī finansējums investīciju projekta īstenošanai: projektam “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros”– 3,25 miljoni eiro, projektam “Lielupes piekrastes teritorijas saglabāšana, attīstīšana un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana, nomainot Ezeru ielas grants segumu uz cieto segumu” īstenošanai – 0,69 miljoni eiro, projektam “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” – 0,27 miljoni eiro.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums 4,17 miljonu eiro apmērā.
Savukārt budžeta ieņēmumi 2026. gadā prognozēti 133,33 miljonu eiro apmērā, kas ir par 13,26 % jeb 15,61 miljons eiro vairāk nekā 2025. gadā. Galvenie ieņēmumu pieauguma iemesli ir prognozētais ieņēmumu kāpums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumiem – par 13,17 miljoniem eiro, no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā – par 1,56 miljoniem eiro un no valsts budžeta transfertiem – par 1,06 miljoniem eiro.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2025. gada 1. jūlija datiem Jūrmalas valstspilsētā ir 60 068 iedzīvotāji. Laika posmā no 2011. gada līdz 2025. gadam vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 7,25 %. Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju procentuāli lielākā daļa no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā – 38 826 iedzīvotāji. Pēc darbspējas vecuma ir 13 449 iedzīvotāji un pirms darbspējas vecuma – 7 793 iedzīvotāji.
Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, Jūrmalā bezdarba līmenis 2025. gadā bija 3,2 %, kas ir zemāk nekā vidēji Latvijā (3,8 %). Salīdzinājumā ar 2024. gadu bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,1 procentpunktu.