No nākamā gada jūrmalnieki saņems 90% atvieglojumu visam nekustamā īpašuma nodoklim
No 2026. gada 1. janvāra Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiks piešķirts 90% atvieglojums visam nekustamā īpašuma nodoklim – gan par zemi, gan mājokli. Jau vairākus gadus visi jūrmalnieki saņem 90% atvieglojumu nodoklim par zemi, no nākamā gada Jūrmalā deklarētie iedzīvotāji ne tikai par zemi, bet arī par savu mājokli maksās nekustamā īpašuma nodokli ar 90% atvieglojumu.
Atvieglojums par mājokli 90% apmērā tiks piešķirts tai nekustamā īpašuma daļai no mājokļa kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro. Vairākām nodokļu maksātāju grupām 90% atlaide nodoklim par mājokli tiks piešķirta visam mājokļa īpašumam neatkarīgi no kadastrālās vērtības: trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, politiski represētajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš: “Jūrmala ir vienīgā pašvaldība, kur visiem iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodoklim ir noteikta likumdošanā maksimālā pieļaujamā 90% atlaide. Tas ir būtisks atbalsts mūsu iedzīvotājiem. Jūrmalniekiem būs iespēja novirzīt šos līdzekļus sava īpašuma sakopšanai un atjaunošanai, tostarp arī daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un siltināšanai, kas vienlaikus būtu ieguldījums ne tikai dzīves kvalitātes, bet arī kopējās pilsētvides uzlabošanā.”
Jūrmalā šobrīd ir 22 tūkstoši mājokļu īpašumu, kuros deklarēti Jūrmalas iedzīvotāji, tajā skaitā 89% mājokļu kadastrālā vērtība nepārsniedz noteiktos 56 915 eiro. Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu arī par mājokli, pašvaldības ieņēmumi 2026. gadā samazināsies par aptuveni 680 tūkstošiem eiro.
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldība nodrošina plašu atbalsta sistēmu: 1000 eiro jaundzimušā pabalstu, bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos un skolās līdz pat 12. klasei, 100 eiro pabalstu gadā visiem izglītojamajiem no pusotra līdz 25 gadu vecumam, ikgadējo 200 eiro pabalstu veselības uzlabošanai senioriem. Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem ir nodrošināti bezmaksas braucieni pilsētas maršruta autobusos, kā arī vilcienā maršrutā Ķemeri–Rīga.
Atvieglojums nodoklim par mājokli 90% apmērā pienāksies visiem Jūrmalas iedzīvotājiem – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri šajā mājoklī būs deklarējuši savu pamata dzīvesvietu līdz 2025. gada 31. decembrim.
Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim ir noteikti saskaņā ar Jūrmalas domes 2025. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.”