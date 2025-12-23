No 1. janvāra pase un eID karte kļūs dārgākas; atbilstoši rīkojoties, vēl var paspēt noformēt dokumentus par veco cenu
No 1. janvāra ar pasi saistītos jautājumos Latvijā sāks darboties jauna aprēķina kārtība. Taču tiem, kuri līdz decembra beigām paspēs spert vienu soli, vēl būs iespēja noformēt dokumentus par veco cenu.
Saskaņā ar 2024. gada 10. decembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem par valsts nodevas pakāpenisku palielināšanu par pases un personu apliecinoša dokumenta (eID kartes) izsniegšanu, no 2026. gada 1. janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 50 eiro, bet par izsniegšanu divu darba dienu laikā — 75 eiro.
Savukārt par personu apliecinoša dokumenta (eID kartes) izsniegšanu 10 darba dienu laikā valsts nodeva būs 30 eiro, bet divu darba dienu laikā — 45 eiro.
Atbilstoši 2024. gadā pieņemtajam lēmumam par valsts nodevu pakāpenisku palielināšanu tika noteikts, ka no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā ir 44 eiro, bet divu darba dienu laikā — 70 eiro.
Savukārt valsts nodeva par personu apliecinoša dokumenta (eID kartes) izsniegšanu 10 darba dienu laikā šajā gadā ir 25 eiro, bet divu darba dienu laikā — 40 eiro.
Arī turpmāk saglabājas visas iepriekš spēkā esošās atlaides valsts nodevas samaksai par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, kā arī personām ar I vai II grupas invaliditāti.
Šīm sabiedrības grupām no 2026. gada 1. janvāra valsts nodeva par pases noformēšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro, bet par personas apliecības (eID kartes) noformēšanu — 15 eiro.
2024. gadā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 2025. gada 1. janvāra valsts nodeva par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir 170 eiro, bet par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu — 45 eiro, ja noformēšana notiek 10 darba dienu laikā, vai 80 eiro, ja noformēšana notiek divu darba dienu laikā.
Svarīgi ņemt vērā, ka gadījumos, kad dokumenti personu apliecinoša dokumenta noformēšanai ir iesniegti un valsts nodeva samaksāta līdz 2025. gada 31. decembrim, bet dokuments saņemts pēc 2026. gada 1. janvāra, tiek piemērota valsts nodeva, kas bija spēkā dokumentu noformēšanas brīdī.
Savukārt no 2026. gada 1. janvāra, noformējot personu apliecinošus dokumentus — pasi un eID karti —, tiks piemēroti jaunie valsts nodevu apmēri.