Somijas slēpotāji sakravā savas mantas un pamet olimpisko ciematu
Somu mediji ceturtdien no rīta ziņoja, ka valsts slēpošanas komanda nolēmusi sakravāt somas olimpiskajā ciematā "Predazzo" un pārcelties uz četrzvaigžņu viesnīcu.
Saskaņā ar atbildīgā trenera sieviešu komandas Rejo Jūlhjas teikto, lēmumu ietekmēja komforta līmenis. "Olimpiskajā ciematā ir ļoti mazas istabas. Kad ilgstoši uzturies vienā vietā, dzīvošanas apstākļiem jābūt normāliem," komentēja Jūlhja laikrakstam "Iltalehti".
Jūlhja, kurš trīs reizes bija galvenais treneris Somijas slēpošanas izlasē Olimpiskajās spēlēs, saka, ka, piemēram, 2022. gada Ziemas spēlēs Pekinā un 2018. gada spēlēs Phjončhanā slēpotāju izmitināšana olimpiskajā ciematā bija pilnīgi piemērota.
"Itālijā mēs vienkārši nebūtu ievietojušies olimpiskajā ciematā. Arī divcīņas komanda pieņēma līdzīgu lēmumu. Somijas tramplīnlēkšanas slēpotājiem nav tik daudz aprīkojuma, tāpēc viņi iekļāvās ciematā," skaidroja Jūlhja.
Olimpiskās spēles Milānā - Kortīnā notiek visā Ziemeļitālijā. Olimpisko ciematu ir rekordliels skaits - kopumā seši.
Somu slēpotāji uz Olimpiskajām spēlēm tiks izvietoti četrzvaigžņu viesnīcā, kas atrodas 2,5 kilometru attālumā no slēpošanas stadiona. "Šī ir viesnīca, ko organizējusi Somijas Olimpiskā komiteja. Izskatās diezgan labi. Mūsu ēdamzālē ir atsevišķa zona, ir sava sporta zāle. Turklāt no Somijas mums atveda saunu," stāstīja Jūlhja, piebilstot, ka vienā numurā dzīvo divi sportisti. "Ir arī rezerves istabas. Ja kāds saslims, mēs varēsim viņu izolēt," viņš paskaidroja.
Olimpisko spēļu laikā Milānā - Kortīnā arī Zviedrijas un Norvēģijas slēpošanas komandas dzīvos viesnīcās, nevis olimpiskajā ciematā. Zviedri dzīvos Pankjasē, norvēģi – Kastello-Molina-di-Fjemē. Zviedriem līdz slēpošanas stadionam ir apmēram četri kilometri, norvēģiem – desmit, vēsta "Postimees.ee".