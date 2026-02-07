Piņķos top jauna kultūrvieta
Mārupes novada bibliotēka uzsāk projektu “Jaunas kultūrvietas izveide bibliotēkas dārzā Piņķos”, lai līdz 2027. gadam izveidotu sakārtotu brīvdabas pasākumu vietu ar skatuvi, telti un āra lasītavu, stiprinot kopienu un bagātinot kultūras piedāvājumu.
Plānots ierīkot elektrības pieslēgumu, iegādāties transformējamu skatuvi un telti radošām aktivitātēm, labiekārtot vidi ar dārza mēbelēm, aprīkojumu izstādēm un āra lasītavai. Iecerēta arī ēkas ārsienas apgleznošana un aprīkojums sarunu pasākumiem.
Rezultātā dārzs kļūs par sakārtotu, pievilcīgu vietu dažādiem kultūras notikumiem un iedzīvotāju satikšanās un brīvā laika vietu, veicinot sadarbību starp pašvaldības iestādēm un interesi par to pakalpojumiem. Jaunās kultūrvietas atvēršana paredzēta 2027. gadā.
Projekta kopsumma 17 609 eiro: publiskais finansējums, t.sk. PVN, 12 326,30 eiro; Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējums 5282,70 eiro. Papildu no pašvaldības budžeta tiks labiekārtots dārzs, izveidojot tūju dzīvžogu un pielāgojot puķudobes.