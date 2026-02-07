"Tas ir tik mīlīgi!" Olimpiskajā ciematā dzīvojošajiem atlētiem ir dota jauka iespēja padarīt savu numuriņu mājīgāku
Britu daiļslidotāja Fībija Bekere (Phebe Bekker) dalījusies, ka laikā, kamēr dzīvo olimpiskajā ciematā, sportistiem ir piedāvāta lieliska iespēja padarīt savu numuriņu mājīgāku.
"Es dzirdēju, ka olimpiskajā ciematiņā ir iespējams adoptēt augu," saka Fībija "TikTok" video. Viņa stāsta, ka augu turēs savā viesnīcas numuriņā. Daiļslidotāja video smaida, liecinot, ka ir priecīga, ka viņai ir dota šāda iespēja.
Video viņai pievienojas arī Austrālijas daiļslidotāja Hollija Harisa (Holly Harris) un kanādiešu–austrāliešu daiļslidotājs Džeisons Čans (Jason Chan), kuri ziemas olimpiskajās spēlēs pārstāv Austrāliju. Abi ir tikpat priecīgi un sajūsmināti kā Fībija.
Ārā izvietots speciāls stends ar dažādiem augiem, un uz zīmītes pie tā rakstīts, ka atlēti ir aicināti, kamēr uzturas olimpiskajā ciematiņā, parūpēties par kādu no tiem. Fībija savu augu podiņā nosauca par Patrīciju (Patricia), savukārt Džeisons – par Augu Bobu (Bob the plant).
Arī komentētāji ir sajūsmā – daudzi raksta: "Tas ir tik mīlīgi un jauki!" Kaut gan ir cilvēki, kurus uztrauc, kas notiks, ja uzturēšanās laikā augs novītīs, uz šo jautājumu satura veidotāja atbildi nav sniegusi.
@phebebekker This is cutest thing ever!! #olympics #milanocortina2026 #olympicvillage ♬ Be Young, Be Foolish, Be Happy - Single Version - The Tams
Jau ziņots, ka visu olimpisko spēļu laiku sportisti dzīvo olimpiskajā ciematā. Olimpiskais ciemats ir dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss. Tajā vienkopus apmetas sportisti un treneri un delegāciju oficiālās personas. Sportistiem tiek nodrošināti apstākļi, lai pēc iespējas labāk sagatavotos startiem un būtu iespēja atpūsties.
Vienā vietā ir pieejams viss, kas tiem nepieciešams: treniņu bāzes, veikali, pasta kantori, kinoteātri, kultūras centri, reliģiskās kulta vietas, interneta centri un restorāni. Daudzo restorānu ēdienkartēm jābūt tādai dažādībai, lai apmierinātu piecu kontinentu sportistu prasības.
Kortīnas olimpiskais ciemats
Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā sportisti mitināsies pagaidu olimpiskajā ciematā Fiames apkaimē, aptuveni 10 minūšu braucienā no pilsētas centra.
Drošības nolūkos ciemata teritorija ir slēgta un to ļoti rūpīgi apsargā. Tajā iekļūt var tikai personas ar īpašu akreditāciju.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.