Latvijas ebreju biedrība nosoda Austrālijas Bondi pludmalē notikušo teroraktu
Latvijas ebreju biedrība "Jewnited.lv" izsaka līdzjūtību Austrālijā, Bondi pludmalē, notikušā terorakta upuriem un viņu ģimenēm un kategoriski nosoda vardarbīgo teroraktu, pavēstīja biedrība.
Biedrība uzskata, ka uzbrukums ebreju Hanukas svētku laikā nav nejaušība. Tas ir apzināts mēģinājums iebiedēt, pazemot un atņemt drošības sajūtu cilvēkiem tikai viņu identitātes dēļ, uzskata biedrībā. "Tas ir trieciens ne tikai konkrētai kopienai, bet demokrātijas un brīvības pamatiem, kas demolē humānismu," teikts biedrības izplatītajā paziņojumā.
Vienlaikus "Jewnited.lv" pauž, ka notikumi Bondi pludmalē nav izolēts gadījums un līdzīgas naida un vardarbības izpausmes tā novēro arī citviet pasaulē, tostarp Eiropā.
Biedrībā uzskata, ka šie notikumi iezīmē satraucošu globālu tendenci, proti, antisemītisms "atkal kļūst skaļš, agresīvs un arvien atklātāks". Tāpat biedrība bažījas, ka šī vardarbība ir daļa no plašākas, koordinētas kampaņas, kas vērsta pret ebreju kopienām visā pasaulē. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka šie mēģinājumi neizdosies.
"Jewnited.lv" pauž pilnīgu solidaritāti ar Austrālijas ebreju kopienu un visiem, kuri dzīvo nedrošības apstākļos tikai savas izcelsmes vai pārliecības dēļ.
"Šādos brīžos klusēšana nav neitralitāte, tā ir līdzdalība, tāpēc aicinām politikas veidotājus, sabiedrību un starptautiskās institūcijas skaidri nosodīt antisemītismu, terorismu un vardarbību, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā tā notiek," aicina biedrība.
Jau vēstīts, ka Bondi pludmalē svētdien divi uzbrucēji apšaudīja ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 15 un ievainojot 41 cilvēku.
Uzbrucēji bija tēvs ar dēlu. Policija noskaidrojusi, ka 50 gadus vecajam tēvam bija licence sešiem šaujamieročiem, kas, pēc visa spriežot, tika izmantoti apšaudē.