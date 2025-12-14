Austrālijā diviem uzbrucējiem apšaudot ebreju svētku pasākumu, 11 nogalinātie
Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 11 un ievainojot 27 cilvēkus, pavēstījusi policija.Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, vienu no viņiem nogalinot, bet otru ievainojot.
Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.
Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzams, kā divi bruņoti vīrieši, kas ģērbušies melnās drēbēs, atklāj uguni no tiltiņa, kas savieno autostāvvietu ar pludmali, cilvēki bēg, kā ari dzirdami kliedzieni. Austrālijas televīzijā parādīts videoieraksts, kurā kāds vīrietis vienam no uzbrucējiem atņem ieroci.
Laikraksts "The Sydney Morning Herald" ziņo, ka raidīti vairāki desmiti šāvienu.
Pārbaudot notikuma vietu, policisti atraduši automobili, kurā bijušas pašizgatavotas sprāgstierīces. Automašīna ir saistīta ar nošauto uzbrucēju.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs televīzijas uzrunā sacīja, ka "šis ir mērķtiecīgs uzbrukums Austrālijas ebrejiem pirmajā Hanukas dienā, kurai vajadzētu būt prieka dienai, ticības svētkiem, - ļaunuma, antisemītisma, terorisma akts, kas ir skāris mūsu tautas sirdi"..
"Uzbrukums Austrālijas ebrejiem ir uzbrukums ikvienam austrālietim," uzsvēra Albanīzs. Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs notikušo nosauca par "nežēlīgu uzbrukumu ebrejiem" un aicināja pastiprināt antisemītisma apkarošanu Austrālijā.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena platformā "X" ierakstīja, ka "Eiropa ir kopā ar Austrāliju un ebreju kopienām visā pasaulē".
"Mēs esam vienoti pret vardarbību, antisemītismu un naidu," viņa uzsvēra.
Hanukas svinēšanas pasākums "Hanuka pie jūras" Bondi pludmalē tiek rīkots katru gadu.