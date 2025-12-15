Šodien gaiss Latvijā iesils līdz +8 grādiem. Brīdina par apledojušiem ceļiem Vidzemē un Latgalē
Pirmdien, 15. decembrī, gaiss Latvijā iesils līdz +8 grādiem un visā valstī pa laikam līs. Tikmēr Kurzemē pūtīs brāzmains vējš, kas sasniegs 11-16 metrus sekundē.
Rīta pusē nedaudz līst, bet autoceļi - apledo
Pirmdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir +5..+8 grādi, vien dažviet valsts austrumos tā nepārsniedz +3 grādus, liecina meteoroloģiskā informācija. Debesis apmākušās, vietām nedaudz līst. Dažviet - galvenokārt austrumu novados - redzamību pasliktina migla.
Latvijas austrumos vietām saglabājas sniegs. Biezākā sniega sega svētdienas rītā bija četri centimetri Rīgā, naktī uz pirmdienu - pieci centimetri Alūksnē. Pūš lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba. Rīgā apmācies rīts, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +6..+7 grādi.
Tāpat rīta pusē vietām Vidzeme un Latgalē autoceļi ir sniegoti un apledo. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 30 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Krāslavas līdz Paterniekiem, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei, un arī uz Daugavpils apvedceļa (A15). Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu, Alūksnes, Valmieras un Valkas apkārtnē.
Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt "Latvijas valsts ceļus", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".
Dienas laikā līs, bet Kurzemē pūtīs brāzmains vējš
Dienas laikā Latvijas lielākajā daļā palaikam nedaudz līs. Debesis būs apmākušās. Vietām valsts austrumos saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē tā ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+8 grādi.
Rīgā saglabāsies apmācies laiks un brīžiem nedaudz līs. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra būs +7 grādi. Eiropas ziemeļrietumos atrodas liels ciklons, dienvidos - anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien dienas laikā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -3,1 grāda Alūksnē līdz +7,7 grādiem Pāvilostā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14. decembrī bija +21 grāds Portugāles un Spānijas dienvidos, kā arī +22 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -13..-14 grādi Zviedrijas ziemeļos un Alpu kalnos, -30 grādi Krievijā.