Daugavas krastā būvē grandiozus Ogres vārtus
Kādreizējo trikotāžas rūpnīcas sūkņu staciju projekta "Ogres vārti" ietvaros pārveido par modernu tūrisma un izziņas centru ar laivu piestātni un ...
Virs un zem Daugavas top unikāli Ogres vārti. FOTO
Ogrē tiek īstenots projekts “Ogres vārti”, pārvēršot padomju laika graustu par modernu tūrisma, izziņas un rekreācijas centru ar skatu platformu, ekspozīcijām un planetāriju. Ogres novada mērs Egils Helmanis sociālajos tīklos publicējis foto, kā veicas ar Ogres vārtu būvdarbiem.
Iebraucot Ogrē pa Rīgas–Daugavpils šoseju, ceļa malā paveras skats uz sarkanu padomju laikā būvētu ēku, kas kā grausts tur stāv daudzus jo daudzus gadus. Pašvaldība jau pirms vairākiem gadiem bija plānojusi šo pamesto ēku – kādreizējo trikotāžas rūpnīcas sūkņu staciju – projekta "Ogres vārti" ietvaros pārveidot par modernu tūrisma un izziņas centru ar laivu piestātni un citām funkcijām, kas piesaistītu gan vietējo, gan tūristu uzmanību. Pirms pašvaldības vēlēšanām, projekts "Ogres vārti" atkal tika aktualizēts un nu tas tiek realizēts.
Ogres novada pašvaldības vadītājs Egils Helmanis sociālajā tīklā "Facebook" publicējis foto, kā norit Ogres vārtu būvniecības darbi.
Būvi paredzēts veidot kā organisku formu, kas izaug no zemes virsmas un aptver aizsargdambja joslu. Katram ēkas stāvam plānota atšķirīga funkcija. Pirmajā stāvā plānots izvietot ūdenstūrisma un aktīvā tūrisma, izziņu tūrisma koordinēšanas centru, kafejnīcu un rekreācijas zonu. Jumta zonā iecerēta skatu platforma ar soliņiem, āra trenažieriem un iespējām relaksēties un izmantot šo vietu iedvesmai un atpūtai jebkurā dienas laikā. Pagrabstāva šahtas pirmajā līmenī – 4,6 metru dziļumā – plānota semināru telpa un tehniskās telpas, otrajā – vidējā – līmenī plānotas ekspozīciju telpas, bet pagrabstāva trešajā – dziļākajā – līmenī paredzēts izveidot planetāriju. Projekts tiek īstenots ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" ietvaros.