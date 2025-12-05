Ogres novadā iemirdzas Ziemassvētku rotājumi un svētku egles
30. novembrī visā Ogres novadā svinīgi tika iedegtas Ziemassvētku egles, iezīmējot Adventes un gada gaišāko svētku tuvošanos. Krāšņās Ziemassvētku egles ...
FOTO: Ogre pārtop gaismas pilsētā: iedegas egles, kariete un Zibšņu Ozols
30. novembrī Ogres novadā iedegās Ziemassvētku egles, iezīmējot svētku gaidīšanas laiku. Pilsētas un pagasti pārvērtās gaismas ceļā uz Ziemassvētkiem — laukumos un skvēros pulcējās ģimenes un draugi, lai kopā baudītu svētku noskaņu.
Šogad novads papildināts ar vairākiem jauniem gaismas objektiem. Neatkarības laukumā pirmo reizi mirdz impozantais Zibšņu Ozols, kas simbolizē latviešu spēku un saknes. Savukārt Ausekļa ielā apmeklētāji var ieiet lielā, spožā Ziemassvētku eglītes bumbā, izbaudot svētku maģiju no iekšpuses.
Adventes svētdienās pie “Baltās cielavas” skulptūras Ogrē atdzīvosies Betlēmes ainiņa — būs sastopamas aitiņas un gani. Arī Ikšķile, Ķegums un Lielvārde mirdz ierastajās svētku dekorācijās, bet pie baznīcām novadā spīd 25 eņģeļi, simboliski nesot mieru un gaismu.
Birzgalē pie Rūķu parka šogad mājo populārā Ziemassvētku kariete, kas rotāta ar vairāk nekā 60 000 lampiņām — tajā iespējams arī iesēsties.
Turpinās arī tradīcija “Ziemassvētku egļu stāsts”, kurā šogad piedalās vairāk nekā 45 izrotātas egles, ko darinājušas ģimenes, uzņēmumi, organizācijas un iestādes. Visus rotājumus var atrast interaktīvajā kartē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes mājaslapā.
No 11. līdz 21. decembrim Ogres Zilo kalnu Starta laukumā īpaši izgreznotā namiņā iepriekš pieteiktus viesus sagaidīs Ziemassvētku vecītis, bet apkārtējā mežā mirdzēs izgaismota egle, ziemeļbriedis un kamanas.
Svētku gaismas Ogres novadā būs skatāmas līdz janvāra beigām.