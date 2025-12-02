Ogres Zilajos kalnos izzāģēs astoņzobu mizgrauža bojātās egles
Šomēnes SIA "Rīgas meži" sāks mežizstrādi Juglas mežniecībā, dabas parkā "Ogres Zilie kalni" teritorijā, izzāģējot astoņzobu mizgrauža bojātās egles. Darbi notiks ap slēpošanas trasi un autoceļu Ulbroka-Ogre. To mērķis ir nodrošināt parka apmeklētāju drošību, kā arī veikt meža kopšanu un atjaunošanu.
Mežizstrādes laikā izzāģēs astoņzobu mizgrauža bojātās egles, darbi tiks veikti ar rokas instrumentiem. Darbu laikā dabas parka apmeklētāji aicināti būt īpaši piesardzīgi un netuvoties mežizstrādes vietai. Atsevišķos periodos darbu dēļ var tikt īslaicīgi slēgta arī slēpošanas trase.
Pirms darbu sākšanas ir saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinums par bīstamo koku ciršanu dabas parkā "Ogres Zilie kalni". Atzinumā norādīts, ka bīstamo koku nociršana iezīmētajos nogabalos ir pieļaujama, ievērojot nosacījumu nocirstos kokus un celmus atstāt mežaudzē.
Saskaņā ar DAP norādēm koki tiks nozāģēti un atstāti bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, jo mirusī koksne ir būtiska daudzu reto un aizsargājamo kukaiņu un sēņu dzīvotne, kā arī nodrošina barošanās iespējas meža putniem, norāda "Rīgas mežos". Lai novērstu teritorijas nesakoptību, nozāģētie koki tiks atzaroti, bet zari un galotnes - sadedzinātas. Uzņēmumā pauž, ka šādas darbības nemazinās mirušās koksnes ekoloģisko nozīmi, jo vislielāko ilgtermiņa vērtību nodrošina lielas dimensijas stumbri.
Sanitārā izlases cirte ieplānota aptuveni četru hektāru platībā. Šajā teritorijā daļa koku ir astoņzobu mizgrauža un slimību bojāti. Tādēļ izlases cirtē nozāģēs bīstamos un potenciāli bīstamos kokus. Nozāģētie koki tiks atstāti uz vietas, nodrošinot dabiskam mežam raksturīgas struktūras un dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām, kas apdzīvo mirušo koksni.
Vienlaidus sanitārā cirte notiks 0,25 hektāru teritorijā. Šajā teritorijā visi koki ir astoņzobu mizgrauža un slimību bojāti. Tie tiks nozāģēti, lai nodrošinātu parka apmeklētāju drošību un dotu vietu jauno koku attīstībai. Cirtē tiks veicināta dabīga jauno kociņu atjaunošanās, un, ja būs nepieciešams, tiks iestādīti egļu vai melnalkšņa stādi.
Kā ziņots, "Rīgas meži" 2024. gada deviņos mēnešos strādāja ar 15,766 miljonu eiro apgrozījumu un guva 1,373 miljonu eiro peļņu. Savukārt "Rīgas mežu" apgrozījums pagājušajā gadā bija 21,491 miljons eiro, bet kompānijas peļņa bija 2,01 miljons eiro.
Uzņēmums "Rīgas meži" ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Kompānijas pamatkapitāls ir 114 817 770 eiro. "Rīgas meži" apsaimnieko 62 000 hektāru meža, 399 hektārus Rīgas parku un apstādījumu, kā arī atbild par kultūras un atpūtas parku "Mežaparks".