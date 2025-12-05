No 5. decembra līdz 2. februārim Rīgas-Tukuma līnijā mainīts vilcienu kustības grafiks
No 5. decembra līdz 2. februārim Rīgas–Tukuma līnijā elektrotīkla modernizācijas dēļ tiks mainīts vilcienu kustības grafiks, atsevišķos reisos posmā Priedaine–Dubulti pasažierus pārvadās autobusi. “Vivi” aicina iepazīties ar jauno sarakstu, plānot papildu laiku un iegādāties biļetes iepriekš.
AS "Pasažieru vilciens" informē: no šā gada 5. decembra līdz 2026. gada 2. februārim VAS “Latvijas dzelzceļš” Rīgas–Tukuma dzelzceļa līnijā veiks elektrotīkla modernizācijas darbus, tādēļ tiks mainīts vilcienu kustības grafiks un atsevišķos reisos vilciena pasažieri tiks pārvadāti ar autobusiem.
Atsevišķos reisos posmā Priedaine–Dubulti vilciena pasažieri tiks pārvadāti ar autobusiem. Vairākās pieturās no Priedaines līdz Vaivariem Tukuma virzienā vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem, nekā ierasts ikdienā.
Elektrotīkla modernizācijas darbu laikā, no 5. decembra līdz 2. februārim, būs samazināts vilciena reisu skaits un vilcieni kursēs pēc jauna kustības grafika. “Vivi” aicina iepazīties ar jauno kustības sarakstu!
Remontdarbu dēļ vilciens posmā Rīga–Ķemeri kursēs reizi stundā
Vienu reizi stundā būs viens vilciens no Rīgas līdz Tukumam un atpakaļ, taču divi reisi katrā virzienā dienas vidū būs saīsināti. Līdz pieturai “Tukums I” kursēs vilciens nr. 6511, kas no Rīgas stacijas izbrauks plkst. 10.00, vilciens nr. 6518 plkst. 11.52 izbrauks no “Tukums I”. Līdz Ķemeriem kursēs vilciens nr. 6513, kas no Rīgas izbrauc plkst. 11.00, vilciens nr. 6520 plkst. 13.09 izbrauks no Ķemeriem.
Katru stundu būs divi reisi no Rīgas līdz Dubultiem un atpakaļ, kuros vilciena pasažierus posmā Priedaine–Dubulti pārvadās ar autobusiem. “Vivi” iesaka ieplānot papildu laiku, jo grafiks var mainīties satiksmes, laika apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ.
“Vivi” autobusiem būs sešas pieturas
Autobusa pietura Priedainē būs pie stacijas ēkas, Lielupē pieturas abos virzienos atradīsies pilsētas autobusa pieturvietās Vienības prospektā, Bulduros – Meža prospektā, Dzintaros – virzienā uz Rīgu Edinburgas prospektā, bet virzienā uz Tukumu – Meža prospektā, Majoros – Lienes ielā, Dubultos – Zigfrīda Meierovica prospektā.
Autobusu reisi būs pieskaņoti vilcienu kustībai Priedaines stacijā. Ja kavēsies vilciens, autobuss no pieturvietas izbrauks tikai pēc tā pienākšanas un pasažieru pārsēšanās. Savukārt, ja kavēsies autobuss, vilciens sagaidīs pasažierus, lai nodrošinātu ērtu pārsēšanos. Gan autobusi, gan vilcieni viens otru gaidīs, lai nodrošinātu ērtu un nepārtrauktu braucienu.
Lai izvairītos no neērtībām un kavējumiem
Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi plānot savus braucienus un izmantot iespēju izvēlēties vilcienu, kas šķērso visu Jūrmalas teritoriju pilnā garumā.
Tāpat, lai neradītu papildu noslodzi Jūrmalas sabiedriskajam transportam, lūdzam pēc iespējas izmantot Vivi organizētos speciālos autobusus.
Vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem
Pirms brauciena sākuma pasažieriem ir jāpārliecinās, no kura perona aties konkrētais vilciena reiss, jo vairāki sliežu ceļi remontdarbu dēļ būs slēgti un vilcieni no Priedaines līdz Vaivariem Tukuma virzienā aties no citiem sliežu ceļiem.
Autobusos nevarēs iegādāties biļetes
Braucienam “Vivi” nodrošinātajos autobusos būs derīgas iegādātās vilciena biļetes, un to cena nemainīsies, taču autobusā biļeti nopirkt nevarēs. “Vivi” aicina tās iegādāties iepriekš – “Vivi” mājaslapā, mobilajā lietotnē, kasēs vai pie citiem biļešu tirgotājiem.
Autobusos ierobežotas iespējas pārvadāt bērnu ratiņus
Autobusos nevarēs pārvadāt velosipēdus, bet “Vivi” iespēju robežās nodrošinās pārvadājumus vecākiem ar bērnu ratiņiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka tie nav pielāgoti šādām vajadzībām, tāpēc pārvietošanās var būt neērta. Ja tomēr nepieciešams doties ar “Vivi” organizēto autobusu, aicinām lūgt palīdzību autobusa vadītājam vai līdzcilvēkiem, lai palīdzētu ratiņus ienest vai iznest.
Par vilcienu kustības sarakstiem
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar “Vivi” Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.