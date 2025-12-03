Leģendārā "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna atgriezīsies Rīgā
Arī šogad "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna viesosies Rīgā, radot īpašu svētku burvību un stiprinot dāsnuma un kopābūšanas vērtības. Svētku noskaņām bagātais pasākums norisināsies 18. decembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00 starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Apmeklētāji varēs apskatīt leģendāro Ziemassvētku automašīnu gan no iekšpuses, gan ārpuses, kā arī uzņemt atmiņā paliekošas fotogrāfijas un piedalīties citās svētku aktivitātēs.
“Šogad Coca-Cola Ziemassvētku kampaņa "Atmodini sevī svētku garu" iedvesmo atrast brīdi nesteidzīgai kopābūšanai un patiesam svētku priekam. Kampaņas ietvaros iemīļotā Coca-Cola Ziemassvētku automašīna atkal piepildīs Rīgu ar gaismu, mūziku un prieku, radot iespēju ikvienam sajust svētku burvību. Šī gada pasākuma programmā apvienotas gan pērn iemīļotas, gan pavisam jaunas un radošas aktivitātes,” saka Coca-Cola Baltijas komunikācijas vadītāja Līsa Lepika.
Apmeklētājiem būs iespēja izzināt Ziemassvētku automašīnas burvību un nosūtīt pastkarti saviem mīļajiem. Turklāt šogad par pasākuma īpašu atmosfēru rūpēsies atraktīvais pasākumu vadītājs Mārtiņš Spuris. Arī šogad būs pieejama interaktīvā spēļu zona, kurā varēs izmēģināt aizraujošu aktivitāti – no ekrāna augšas krīt virtuālas Coca-Cola skārdenes, un dalībnieku uzdevums ir kustināt īstu dāvanu kastīti pa labi un pa kreisi, lai noķertu pēc iespējas vairāk skārdeņu. Savukārt uz automašīnas sāna izvietotajā LED ekrānā pasākuma apmeklētāji varēs uzrakstīt vai aplūkot vēlējumus un pateicības vārdus, radot īpaši siltu un emocionālu noskaņu.
Radošajā darbnīcā būs iespēja izgreznot īpašus koka Ziemassvētku rotājumus trīs dažādos dizainos, kas tapuši, iedvesmojoties no šī gada kampaņas noskaņas. Būs pieejami krāsaini marķieri, spīdumi un citas dekorācijas, lai katrs rotājums būtu unikāls. Tāpat ikviens varēs iemūžināt svētku brīdi gan īpaši izveidotajā foto zonā pie automašīnas, gan modernajā 360° fotokabīnē, kur katrs uzņemtais videoklips tiks papildināts ar svētku dizainu un uzreiz nosūtīts apmeklētājam.
Pasākumā darbosies arī īpašs ziedošanas taromāts, kurā iedzīvotāji aicināti nodot tukšos Coca-Cola iepakojumus. Par katru apmeklētāja nodoto pudeli Coca-Cola ziedos vienu maltīti biedrībai Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens, kas rūpējas par siltām maltītēm cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Papildu pasākuma aktivitātēm ikviens ir aicināts piedalīties konkursā, kas norisinās Coca-Cola lietotnē – tur ir iespēja laimēt dažādas svētku balvas.
Coca-Cola Ziemassvētku automašīna ir 18,6 metrus gara, aptuveni 2,5 metrus plata un sver vairāk nekā 19 tonnas. Tā jau gandrīz trīsdesmit gadus rada svētku noskaņu visā pasaulē, kopš tā pirmo reizi parādījās televīzijas reklāmā deviņdesmito gadu vidū. Coca-Cola Ziemassvētku automašīna jau uzsākusi savu ceļu Baltijā, un pēc viesošanās Lietuvā tā dosies uz Latviju, savukārt Ziemassvētku tūri noslēgs Igaunijā.