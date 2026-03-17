Bijušo Eiropas Komisijas viceprezidentu tiesās par līdzdalību afrikāņu varoņa Patrisa Lumumbas slepkavībā. Viņa līķi izšķīdināja skābē
Bijušajam beļģu diplomātam un kādreizējam Eiropas Komisijas (EK) viceprezidentam Etjēnam Davinjonam būs jāstājas Beļģijas krimināltiesas priekšā apsūdzībās par kara noziegumiem, kas noveda pie Kongo Demokrātiskās Republikas pirmā premjerministra Patrisa Lumumbas nogalināšanas 1961. gadā, ziņo aģentūra "Belga".
93 gadus vecais Davinjons tiks tiesāts par līdzdalību trīs kara noziegumos, kas saistīti ar Lumumbas nogalināšanu, otrdien nolēma Briseles tiesa.
Apsūdzības izvirzītas par personas nelikumīgu aizturēšanu, par tiesību liegšanu karagūsteknim uz taisnīgu tiesu un par pazemojošu izturēšanos.
Iepriekš Beļģija atzinusi savu vainu par noziegumiem, kas pastrādāti tās koloniālās varas periodā Kongo no 1879. līdz 1960. gadam.
Lumumba tika nošauts pēc apvērsuma 1961. gadā, un tiek apgalvots, ka tajā bijusi iesaistīta Beļģija un ASV un ka tolaik gados jaunais beļģu diplomāts ir līdzvainīgs Lumumbas nogalināšanā.
"Tas ir kārtējais solis taisnīguma sasniegšanai un patiesības atklāšanai," aģentūra "Belga" citē Lumumbas mazbērnu teikto.
Lumumbas ģimene 2011. gadā iesniedza prasības pret vairākiem Beļģijas pilsoņiem, un pēc gadiem ilgas izmeklēšanas 2025. gadā Beļģijas prokuratūra pieprasīja Davinjona saukšanu tiesas priekšā. Davinjons, kas no 1977. līdz 1985. gadam ieņēma Eiropas komisāra amatu, ir vienīgais vēl dzīvais aizdomās turamais šajā lietā.
Jāpiebilst, ka 35 gadus veco Lumumbu kopā ar diviem citiem cilvēkiem pēc spīdzināšanas nošāva 1961. gada 17. janvārī, pēc tam viņu līķus sadalīja un izšķīdināja skābē, lai nepaliktu nekāda piemiņas vieta. 2002. gadā Beļģija oficiāli atvainojās par savu lomu Lumumbas slepkavībā, bet 2022. gadā atdeva viņa ģimenei viņa zobu ar zelta kronīti — tas bija vienīgais, kas bija atlicis no Lumumbas ķermeņa, ko līķa iznīcināšanas laikā kā "trofeju" bija pievācis toreizējais Beļģijas žandarmērijas policists Žerārs Soets, kurš bija piedalījies viņa slepkavībā.