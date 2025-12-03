Ukrainas bēgļiem sašaurinās finansiālo atbalstu
Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atteikties no vairākiem atbalsta pasākumiem, tostarp no nodarbinātības un pašnodarbinātības sākšanas pabalstiem.
Šogad Latvijā ieceļojošo Ukrainas iedzīvotāju plūsma saglabājas relatīvi stabila, proti, vidēji mēnesī pagaidu aizsardzības statusam Latvijā no jauna reģistrējas 500-600 personas. Vienlaikus ieceļojošo ukraiņu plūsma ir daudz mazāka, nekā tā bija kara pirmajos gados.
2025. gadā būtiski pieaudzis to personu skaits, kurām pagaidu aizsardzības statuss Latvijā anulēts, jo mēneša laikā pēc vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas beigām tās nebija iesniegušas pieteikumu jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai. 2025. gada 1. oktobrī Latvijā Fizisko personu reģistrā bija iekļauti 31 152 Ukrainas iedzīvotāji, no tiem sievietes ir 17 167, vīrieši - 13 985, nepilngadīgie - 6977.
Pakāpeniski uzlabojas Ukrainas iedzīvotāju situācija darba tirgū, vērtējusi ministrija. Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju šī gada jūnijā darba tiesiskās attiecībās bija 9 909 Ukrainas iedzīvotāji. Kopš 2022. gada pakāpeniski, bet stabili audzis gan nodarbināto skaits, gan darba ienākumu apmērs.
2025. gada atbalsta pasākumu plāna izpildei Ministru kabinets piešķīra 65 miljonus eiro. 2026. gadam novirzītais finansējums ir 39 717 846 eiro. Ņemot vērā minēto finansējuma samazinājumu, nepieciešams pārskatīt Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedzamo atbalsta un pakalpojumu grozu.
Patlaban valsts nodrošina, ka Ukrainas iedzīvotājam, sākot darba tiesiskās attiecības vai kurš ir pašnodarbinātā persona, ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības sākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Ņemot vērā to, ka Ukrainas iedzīvotāji ir iesaistīti Latvijas darba tirgū vai veic saimniecisko darbību, kā arī to, ka ir pieejami citi vispārējie nodarbinātības atbalsta mehānismi, atbalsta turpināšana vairs nav aktuāla, uzskata IeM.
Vienlaikus Ukrainas iedzīvotāji saglabā tiesības uz piekļuvi Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem tādā pašā apjomā, kādā Latvijas pilsoņi.
Pieņemtās izmaiņas nosaka, ka turpmāk Ukrainas iedzīvotājiem būs tādas pašas tiesības un tādā pašā apjomā uz braukšanas maksas un maksas par bagāžu atvieglojumiem dotētajos reģionālās nozīmes maršrutos kā pasažieru kategorijām, kurām šādi atvieglojumi noteikti normatīvajos aktos par braukšanas maksas atvieglojumu kategorijām, izmantošanas kārtību un apmēru Latvijā.
Turpmāk Ukrainas iedzīvotāji nebūs atbrīvoti no pacienta līdzmaksājuma, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, paredzot pienākumu veikt pacienta līdzmaksājumus.
Vienlaikus Ukrainas iedzīvotāji saglabās tiesības arī turpmāk saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vienlīdzīgā apjomā kā Latvijā valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā apdrošinātām personām, tas ir, tādā pašā kārtībā un apjomā, kādā šie pakalpojumi tiek nodrošināti pārējiem Latvijas iedzīvotājiem.
Turpmāk Ukrainas iedzīvotājiem izmaksas par savu dzīvnieku reģistrāciju un obligāto veselības prasību izpildi vairs netiks segtas.