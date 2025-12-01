No Daugavas izcelts auto
FOTO: no Daugavas izcelta nogrimusī automašīna, kuru vadīja NMPD darbiniece
Pēc četru dienu ilgiem darbiem, šodien, 1. decembrī no Daugavas izcelts auto, ar kuru ūdenī iebrauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniece Ilona Jaukule. Sieviete negadījumā gāja bojā.
Jau vēstīts, ka Daugavā starp Akmens un Vanšu tiltu, kur 27. novembrī vieglā automašīna iebrauca upē un nogrima, ceturto dienu turpinājās un šodien noslēdzās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbs.
Kā ziņots, ceturtdienas vakarā, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ņemot vērā slikto laiku un sarežģītos apstākļus automašīnas izcelšanas darbi sestdien tika pārtraukti un pēc tam atsākti.
Kā iepriekš vēstīja VUGD, Daugavā ir ļoti spēcīga straume un nogrimusī automašīna pārvietojas. Tā atradās 9 līdz 10 metru dziļumā, kur ir pilnīga tumsa, tādēļ tās izcelšanas darbi bija ļoti sarežģīti.