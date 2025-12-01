Cilvēki aktīvi ziedo traģiski bojāgājušās NMPD darbinieces bērēm un ģimenes atbalstam
Jau vairāk nekā 700 cilvēki vietnē "whydonate.com" ziedojuši naudas līdzekļus traģiski bojāgājušās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieces Ilonas Jaukules bērēm un viņas bērnu atbalstam.
Kā liecina vietnē redzamā informācija, līdz 1. decembrim naudu ziedojuši 793 cilvēki par kopējo summu 13 869 eiro.
Pie ziedošanas kampaņas publicētais teksts liecina, ka Ilona bijusi NMPD darbiniece, kolēģe, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi.
"Ilona daudzu gadu garumā strādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, nesavtīgi palīdzot citiem, glābjot dzīvības un uzņemoties smagus pienākumus, kas prasa gan drosmi, gan cilvēcību.
Lai atvieglotu šai traģēdijai pievienoto finansiālo slogu, aicinām ziedot Ilonas bērēm, atvadu ceremonijai un citām ar to saistītajām izmaksām.
Šī ir mūsu iespēja pateikties Ilonai par viņas darbu, ieguldījumu NMPD, glābtajām dzīvībām un par visu labo, ko viņa devusi pasaulei.
Jebkurš ziedojums - mazs vai liels - ir nozīmīgs atbalsts un sirsnīgs apliecinājums Ilonas piemiņai. Paldies katram, kurš palīdz šajā smagajā laikā.
Paldies, Ilona, par visu, ko darīji citu labā. Tu paliksi mūsu atmiņās un sirdīs."
Tāpat tekstā norādīts, ka šo kampaņu organizē Danete Avotiņa, bet visi ziedojumi tiks automātiski pārskaitīti uz Renāra Jaukuļa bankas kontu:
"Vēlos piebilst, ka ja būs sasniegts vairāk nekā nepieciešams Ilonas bēru ceremonijai - viss tiks novirzīts Ilonas meitiņu nākotnei! Vēlreiz milzīgs paldies ikvienam, kas ziedo!"
Jau ziņots, ka Ceturtdien Rīgas centrā notika nelaime, kad kādas sievietes vadītā vieglā automašīna no 11. novembra krastmalas iebrauca Daugavā.
Latvijas Televīzijas informācija liecina, ka stindzinošajos Daugavas ūdeņos bojā gājusi 40 gadus veca sieviete, turklāt pastāv iespēja, ka viņa pati noslēgusi rēķinus ar dzīvi. Neoficiāli tiek vēstīts, ka pirms nāves viņa bija sazinājusies ar VUGD un lūgusi viņu neglābt.
