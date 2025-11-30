Krāslavas Kultūras namā var saņemt Latvijas pilsoņa pases
Decembrī, janvārī un februārī Krāslavas Kultūras namā (Rīgas iela 26) iedzīvotāji varēs noformēt un saņemt pasi un eID karti, piesakoties iepriekš pa tālruni 27331143 noteiktajās pieraksta dienās. Pakalpojums tiks sniegts tikai ar iepriekšēju pierakstu līdz brīdim, kad tiks aizpildītas visas brīvās vietas.
Pieraksta dienas: 1. decembrī, 8. decembrī, 15. decembrī, 22. decembrī, 29. decembrī, 5. janvārī, 12. janvārī, 19. janvārī, 26. janvārī, 2. februārī, 9. februārī vai līdz brīdim, kad tiks aizpildītas visas brīvās vietas. Pieņemšanas dienas: 3. decembrī, 17. decembrī, 7. janvārī, 21. janvārī, 4. februārī un 18. februārī.
Pašlaik Krāslavā nav Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļa, kas strādā ik darba dienu un kurā var saņemt personu apliecinošus dokumentus. PMLP Latgalē darbojas Balvos, Daugavpilī, Ludzā, Preiļos un Rēzeknē.