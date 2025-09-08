Krāslavā ūdens cena pieaugs par teju 30 procentiem
No 2026. gada 1. janvāra SIA "Krāslavas nami" ūdensapgādes tarifi pieaugs par 28,4% - līdz 1,31 eiro par kubikmetru.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēmusi atzīt "Krāslavas nami" noteikto ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību metodikai.
Tādējādi no 2026.gada 1.janvāra "Krāslavas nami" ūdensapgādes tarifs būs 1,31 eiro par kubikmetru un visā uzņēmuma darbības teritorijā pieaugs par 28,4%.
Savukārt kanalizācijas tarifs būs 1,94 eiro par kubikmetru. Krāslavā, Ūdrišu pagasta Augstkalnes ciemā un Ezerkalna ciemā kanalizācijas tarifs pieaugs par 43,7%, bet Dagdā pieaugs par 15,5%.
Paredzēts, ka no 2027.gada 1.janvāra ūdensapgādes pakalpojuma tarifs būs 1,27 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojuma tarifs - 1,96 eiro par kubikmetru.
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu izmaiņas saistītas ar izmaksu palielināšanos ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma izmaiņām uzņēmuma reorganizācijas rezultātā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Krāslavas namu" apgrozījums 2024.gadā bija 4,908 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 358 739 eiro. Kompānija "Krāslavas nami" ir reģistrēta 1993.gadā, un tās pamatkapitāls ir 12,515 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Krāslavas novada pašvaldībai.