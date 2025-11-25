Jelgavā naktīs luksofori tiks pilnībā izslēgti
Jelgavā luksofori naktīs turpmāk vairs nedarbosies mirgojošas dzeltenās gaismas režīmā, bet pilnībā regulēs satiksmi, informē pilsētas pašvaldība.
No pagājušās nedēļa lielākā daļa luksoforu Jelgavā strādā 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā, pilnībā regulējot satiksmes plūsmu arī nakts stundās. No pilsētā esošajiem 54 luksoforiem 53 darbojas pilnā režīmā, izņēmums ir Dobeles ielas-Pulkveža Brieža ielas krustojums, kur no pusnakts līdz plkst. 6 luksofors darbojas mirgojošas dzeltenās gaismas režīmā. Šajā laikā autovadītājiem ir jāpievērš uzmanība ceļa zīmēm un priekšrocības noteikumiem, šķērsojot krustojumu kā neregulējamu.
Izmaiņas pieņemtas pēc vairākkārtējām diskusijām Satiksmes kustības drošības komisijā (SKDK), ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, sabiedrības aptaujas rezultātus un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) ekspertu atzinumus.
Pašvaldībā apgalvo, ka aptaujā piedalījās 1040 Jelgavas iedzīvotāji, 900 jeb 86,5% pauda atbalstu dzeltenajam mirgojošajam režīmam nakts stundās. Tomēr šis viedoklis nesakrīt ar CSDD drošības ekspertu novērtējumu, kuri norādīja, ka Latvijas standarts LVS 190-10 aizliedz neregulētas gājēju pārejas vietās, kur katrā braukšanas virzienā ir vairāk nekā viena josla. Tas nozīmē, ka, ieviešot Lielās ielas krustojumu luksoforos nakts stundās dzelteno mirgojošo signālu, gājēju pārejas kļūtu par standarta prasībām neatbilstošām un bīstamām.
Luksoforu standarts LVS 370 paredz dzeltenā mirgojošā signāla izmantošanu tikai īslaicīgi kā avārijas signālu. Ilgstoši mirgojošs dzeltenais signāls centrālajos krustojumos būtiski apdraud gājējus un veicina braukšanas ātruma palielināšanos, secināts pašvaldībā.
Balstoties uz šo normatīvo pamatojumu un plašās diskusijās, SKDK nolēma saglabāt luksoforu darbību standarta pārejas režīmā visos Lielās ielas krustojumos, kā arī atteikties no ilgstoša dzeltenā mirgojošā režīma Jelgavas centrālajos krustojumos Rīgas ielā. Kā izņēmums, kur nakts stundās darbojas dzeltenais mirgojošais režīms, ir atstāts tikai Dobeles ielas-Pulkveža Brieža ielas krustojums, jo uz to minētā joslu standarta prasība neattiecas.