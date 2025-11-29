Mežacūkas Jelgavā, vilki Ādažos, panorāmas rats uz koka klucīšiem un baisā Aizputes autoosta: kriminālā province
Liepājniekus bažīgus padarījis uz finiera klucīšiem balstīts teju 30 metrus augstais panorāma rats. Savukārt netālu esošās Aizputes iedzīvotāji baisos drebuļos kratās, ja viņiem tumšajās diennakts stundās nākas gaidīt satiksmes autobusu. Toties ādažniekus tramda vilku bars.
Bet jelgavniekiem nākas uzmanīties no kādas pārāk drosmīgas mežacūku ģimenītes. Savukārt Papes dabas parka apmeklētājiem jāuzmanās no motociklistiem, kuriem aizsargājamā dabas teritorija nav šķērslis, lai pa to trakotu ar “dzelzs kumeļiem”.
Mežacūkas Jelgavā izrakņā Loka maģistrāli
Jelgavas pašvaldības komunālais uzņēmums “Pilsētsaimniecība” informē, ka novembra vidū kāda mežacūku ģimene naktī devusies uz RAF mikrorajonu un pamatīgus izrakumus veikusi Loka maģistrāles zālājā:
“Novembra vidū ap pulksten trijiem naktī pilsētas videonovērošanas kameras Loka maģistrālē fiksēja neparastus vēlīnos vakariņotājus – kuplu mežacūku ģimeni, kas, meklējot gardumus, naski uzirdināja zālienu. Spriežot pēc novērojumiem, viesi šeit jutās kā mājās, jo turpina atgriezties. Pēc mežacūku viesošanās ir sakopts gājēju celiņš un brauktuves mala.
Ņemot vērā to, ka meža zvēri līdz ziemas sasalumam vēl aktīvi meklē barību, pilnvērtīgu zāliena atjaunošanu iestāde “Pilsētsaimniecība” plāno pavasarī, cerot, ka līdz tam laikam mežacūku ģimene būs atradusi kādu citu saistošāku vietu ārpus pilsētas robežas.
Būtiski ņemt vērā, ka zvēri ir gudri un, ja nejauši ieklīduši pilsētā, paši atrod ceļu uz savu mājvietu mežu. Tāpat zvēri paši prot parūpēties par barību, tāpēc tos nedrīkst barot. Tieši viegli pieejama barība pilsētā ir viens no iemesliem, kāpēc dzīvnieki no savas ierastās vides nonāk pilsētā.
Iedzīvotājiem jāapzinās, ka, pamanot meža zvēru pilsētā, tam nevajadzētu tuvoties un barot. Gadījumos, kad dzīvnieks izrāda agresiju vai ir nokļuvis bezpalīdzīgā stāvoklī, iedzīvotāji aicināti ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram, zvanot 8787.”
Pašvaldība informē, ka Jelgavā nereti tiek pamanīti dažādi meža iemītnieki – lapsas, bebri, stirnas, pat aļņi un mežacūkas. Speciālisti uzsver, ka tas ir viens no apliecinājumiem, ka pilsēta ir zaļa un dabai draudzīga. “Pilsētsaimniecība” norāda, ka speciālistiem ikdienā nākas ne tikai uzturēt pilsētu kārtībā, bet arī meklēt dabai un pilsētvidei draudzīgus risinājumus brīžos, kad pilsētu apciemo meža iemītnieki.
Ādažos siro vilku bars
Bet Ādažos cilvēku mieru satracinājis vilku bars. Kāda ādažniece “Facebook” reksta, ka tā vēlas visus brīdināt, jo “Gaujmalas ielā, Ādažos, pie mūsu mājas tika manīts vilku bars. Tie ilgi uzturējās tuvumā un nebaidījās ne no gaismas, ne trokšņa. Ņemot vērā, ka netālu atrodas skola un vakaros daudzi bērni dodas mājup pēc sporta nodarbībām, kā arī daudz cilvēku pastaigājas, lūdzu — esiet ļoti uzmanīgi un rūpējieties par sevi un saviem tuviniekiem. Par notikušo ir informēta pašvaldības policija, kura solīja sazināties arī ar medniekiem.”
Pēc šīs informācijas saņemšanas pašvaldības policija aicinājusi iedzīvotājus saglabāt mieru un ziņot par plēsēju bīstamu uzvedību: “Sazinoties ar Ādažu apgaitas mežzini, noskaidrots, ka vilku parādīšanās mūsu novadā ir iespējama, taču, ņemot vērā to dabisko tramīgumu un izvairīšanos no cilvēkiem, risks iedzīvotāju drošībai pašlaik netiek uzskatīts par paaugstinātu. Vilki ir dabiski tramīgi un parasti izvairās no cilvēkiem. Satikšanās ar cilvēku nav viņu interese.
Vilki ir aktīvāki krēslā un naktī, taču reizēm var tikt manīti arī diennakts gaišajā laikā, īpaši ziemā vai meklējot viegli pieejamu barību. Par pārtiku lielākoties izvēlas savvaļas dzīvniekus - stirnas, bebrus, mežacūkas. Ciematos un pie apdzīvotām vietām tie var parādīties, ja: * pievilina viegla barība (atkritumi, mājlopi bez aizsardzības, barots suns ārā); * ir apmaldījušies jaunie īpatņi; * tiek traucēts to dabiskās vides klusums.
Nekavējoties jāziņo, ja: * vilks uzvedas agresīvi, tuvojas cilvēkiem vai mājdzīvniekiem; * • dzīvnieks uzvedas dezorientēti, šķiet slims vai ievainots (var būt bīstami veselībai); * redzama cilvēku neviena nebiedēta vilku grupa apdzīvotā vietā; * tas atkārtoti meklē barību tieši sētās.” Ādažu novada pašvaldības policijas tālrunis - 27762020.
Papes dabas parkā plosās motociklisti
Pirms nedēļas Dienvidkurzemes novadā, Papes dabas parkā, motociklisti izbraukāja pastaigu takas un gan vides, gan likuma sargi meklē vaininiekus:
“Dienvidkurzemes novada pašvaldība lūdz iedzīvotāju palīdzību Papes dabas parka postītāju atpazīšanā. Pašvaldības policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par pārkāpumiem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Papes dabas parkā.
Svētdien, 23. novembrī saņemtas iedzīvotāju un atpūtnieku sūdzības, ka Papes dabas parkā plosās motociklisti, izbraukājot dziļas sliedes pastaigu takās un sūnās. Policija lūdz sabiedrības palīdzību personu identitātes noskaidrošanai. Ja kādam ir informācija par motobraucējiem, lūgums zvanīt pa tālruni 26625333. Anonimitāti garantējam.”
Interneta komentāros gan pauž, ka diez vai izdosies notvert un sodīt dabas parka postītājus, jo parasti tie ir motociklisti no Lietuvas, kuri drīz vien pēc tūristu taku un sūnu izbraukāšanas aizjoņo “paslēpties” mūsu draudzīgajā kaimiņvalstī.
Vecliepājas panorāmas rats uz koka klucīšiem
Liepājā, Kuršu laukuma stāvlaukumā pie Pētertirgus pirms pāris nedēļām tika uzstādīts 29 metrus augsts panorāmas rats, kurš izraisījis pamatīgu šūmēšanos liepājnieku un pilsētas viesu vidū. Daļa no viņiem ne par kādu naudu sakās nekāpšot atrakcijā. Iemesls sašutumam ir pilsētnieku piefiksētais skats, kurā redzams, ka varenās konstrukcijas viens no balstiem balstās uz koka “klucīšiem” un finiera dēlīšiem, nevis stabilas pamatnes. Par to desmitiem liepājnieku izteikuši satraukumu sociālajos tīklos:
* “Katastrofāli, kas darās galvās, kuras izdomā šādu tingeltangeli izvietot šaurā laukumā uz vēsturiskā bruģa un pāris metru no dzīva krustojuma. Pat garām iet negribās, kur nu vēl iekšā kāpt. Laikam jau pārāk ilgs laiks pagājis kopš Talsu traģēdijas.”
* “(Rats) pēc būtības nav novietots pareizā vietā un tāda monsrta balsts stāv uz nelīdzena bruģa ar zem tā nosviestām puspuvušiem (klučiem). Vai tas ir drošs? Cik tas drošums maksā kādam činavniekam? Kad viņš nobruks dēļ asāka jūras vēja un kāds/i cietīs, kādā falsetā tad jūs te mausiet par drošumu?”
Panorāmas rats Vecliepājā:
Vecliepājā panorāmas ratu uzstādījis Krāslavas novadā reģistrētais SIA “Electro Taxi”, un tas darbosies līdz janvāra sākumam. “Electro Taxi” valdes loceklis Dmitrijs Prohorovs laikrakstam “Kurzemes Vārds” norādījis, ka atrakcija uzstādīta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem: “Cilvēki, kuri apspriež šos “klucīšus”, nesaprot to būtību. Rata pamats uzstādīts atbilstoši tehnoloģijai. Finiera kluči izmantoti iekārtas līmeņošainai. Un tas, ko var redzēt bildē, ir tikai viens no aptuveni 200 pamatiem. Rats ir uzlikts korekti. Varbūt amatieriem tas neizskatās drošs, bet tas ir superdrošs – matemātiski, fiziski u.t.t.”
Pēc Liepājas pašvaldības pieprasījums ir veikta atkārtota panorāmas rata drošības pārbaude, un kā vēsta portāls liepajniekim.lv: “Arī atkārtotā pārbaudē secināts, ka panorāmas rats ir drošs.”
Baisā gaidīšana Aizputes autoostā
Savukārt pussimts kilometru tālāk no Liepājas cilvēki spiesti izjust drebuļus Aizputes autoostā, precīzāk - bijušajā autoostā. Pirms vairāk nekā 15 gadiem to Liepājas autobusu parks finansiālu jeb nerentabilitātes apsvērumu dēl slēdza un tā nonāca izsolē. To nopirka privātuzņēmumi, kurš bijušas autoostas vietā grasoties celt veikalu. Bet šī vieta vēl nav pārvērtusies par būvlaukumu un to izmanto kā autobusu pieturas punktu. Aizputnieks Uldis Ozoliņš “Facebook” raksta par piedzīvoto kādudien sešos vakarā:
“Pati autoosta nestrādā, tas saprotams… bet viss laukums tumšs. Tur, kur gaida autobusu, arī tumsa un auto kustības saraksts arī tumsā. Laukumā viena lampiņa kaut ko spīdina. Tiešām Aizputes pilsētai nav naudas apgaismot ar 1-2 LED lampām savas autoostas kustības sarakstu un vienu pieturas vietu! Kur cilvēku drošība šajā vietā, jo šodien autobusu šeit gaidīja divas skolnieces (10- 14 gadu aptuveni). Reāli biju šokā. Un tas 21. tehnikas gadsimtā pie ekonomiskām LED lampām un kamerām! Varbūt vajag arī vienu kameru šeit - maz kas notiek tajā tumsā. Ko teiksiet Aizputes dome un Latvijas iedzīvotāji?”