Asiņaina naža vicināšana Aizkraukles kafejnīcā, šmucīgie gulbenieši un bebru lamatas Saldū : kriminālā province
Aizkraukli pirms nedēļas satrauca asiņaini notikumi kādā pilsētas centra kafejnīcā, kur kāds jaunietis apmeklētājiem uzbrucis ar nazi un centies ielauzties kafejnīcas virtuvē. Savukārt gulbenietes dusmīgas uz šmucīgajiem vīriešiem, kuri neprot uzvesties pilsētas publiskajās labierīcībās.
Ogrē kāds ķēpātāju mākslas entuziasts apskādējis Neatkarības laukuma bruģi, bet Saldū bebru un lapsu nīdēji “uzbrūk” kaimiņu suņiem.
Asiņaina drāma Aizkraukles centrā
Pirms nedēļas Aizkrauklē norisinājās asiņaina drāma, par kuru joprojām runā visa pilsēta un tiek izteiktas visdažādākas versijas. Pagājušās nedēļas svētdienā īsi pēc četriem pēcpusdienā kafejnīcā “Betija”, kas atrodas pašā pilsētas centrā, kāds vīrietis ar nazi uzbruka apmeklētājam. Uzbrucējs ievainoja 1957. gadā dzimušu vīrieti, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē. Vainīgā persona ir aizturēta un par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.
Uzbrucējs esot centies iekļūt kafejnīcas virtuves telpās, bet kāds kafejnīcas apmeklētājs viņam aizrādījis. Pēc konflikta eskalācijas vīrietis devies uz blakus esošu veikalu, paņēmis nazi un atgriezies kafejnīcā, kur agresīvi meties virsū citam apmeklētājam, viņu sadurot. Negadījuma brīdī kafejnīcā atradās arī citi klienti, kuri redzēja notikušo.
Notikums īpaši satraucis kafejnīcas un līdzās esošā veikala darbinieces, raksta vietējais laikraksts “Staburags”. Kafejnīcas īpašniece Inguna Kronberga atzīst, ka nebijusi klāt šajos notikumos, bet visiem tas ir liels šoks.
“To grūti pat aptvert, ka cilvēks aiziet uz kafejnīcu un tur viņu sadur. Sabiedrības drošība ir arvien lielāka problēma, jo jau pirms kāda laika mums kafejnīcā bija incidents, kad iereibis cilvēks aizskāra citus apmeklētājus. Izsauktā policija tā arī neieradās, bet apsargs neko daudz nevarēja palīdzēt, jo viņam nav tādu tiesību. Šoreiz gan policija, gan neatliekamās palīdzības dienesta mediķi ieradās ļoti ātri,” “Staburagam” pauda “Betijas” saimniece.
Aizkrauklieši sociālajos tīklos dalās ar viņiem pieejamo informāciju par uzbrucēju, notikušo un cietušo, kuram esot sadurta roka (kā zinātāji vēsta interneta ierakstos, tad sadurtajam dzīvības briesmas nedraudot). Kādi bijuši agresīvā vīrieša motīvi, vai viņš iepriekš lietojis kādas apreibinošās vielas, informācijas nav.
Lūk, daži komentāri, ko sociālajos tīklos izteikuši aizkrauklieši: * “Es tur biju un daļēji redzēju notikumu gaitu. Tas bija šausmīgi,”; “Runā, ka vainīgais gaidījis tiesas sēdi par cita cilvēka saduršanu…. Jācer, ka likums nebūs “mīksts”, jo šādu idiotu jāizolē no sabiedrības,”; * “Tam dūrējam ir tikai kādi 18 gadi, narkomāns... Un par to klusē nez kāpēc,”; * “Šajā gadījumā vienkārši sīks salietojies smerdelis, kam šāda uzvedība ir kā norma,”; * “Viņam pietika līdzekļi visam, vecāki arī sakarīgi, izcils sportists. Bet kaut kur nogāja greizi.”
Gulbenietes sašutušas par šmucīgajiem vīriešiem
Gulbenietes ir sašutušas par vīriešu kārtas pilsētnieku šmucīgo uzvešanos tikai pagājušā mēneša sākumā par 36 614 eiro (bez PVN) uzstādītajās labierīcībās Gulbīšu parkā – konteinera tipa tualetē. Tā kā tajā esošās kabīnes ir nodalītas un katra ir ar atsevišķu ieeju, tad tās nav sadalītas pa dzimumiem. Kāda jaungulbeniete vietējam laikrakstam “Dzirkstele” sūkstas:
“Paldies, skaistas ir jaunās tualetes telpas Gulbīšu parkā. Tikai, kā novēroju, ir atvērtās durvis uz kabīnēm un ir arī slēgtās durvis. Turklāt nav norādītas konkrētu telpu apmeklējuma tiesības atkarībā no dzimuma. Sievietes ir akurātākas. Pēc vīriešiem tualetes podi paliek aplieti ar urīnu. Un mēs, vecās sievietes, pēc tam to poda malu noslaukām ar saviem brunčiem un veļu! Mans priekšlikums būtu pašvaldībai biežāk dienas laikā gādāt par tualetes telpu sakopšanu, kā arī tomēr uzlikt norādes, kura telpa domāta kungiem un kura dāmām.”
Bebru lamatas Saldus ielās
Saldenieks Uldis Andersons sociālajā tīklā “Facebook” ievietojis bebru lamatu bildo un uzrunā līdzcilvēkus:
“Padalīšos ar vienu notikumu Saldū (Ziemeļu ielas rajons). Ar šo ierīci ap kaklu (bebru lamatas, kuras ir aizliegts uzstādīt pilsētas robežās, un tas ir sodāms pasākums) šorīt no rīta mans suns Reko, kurš izdomāja paņemt brīvsoli no savas pieraksta adreses, gulēja pie mājas vārtiem. Labi, ka bez lielām traumām un virves vietā nebija ķēde vai metāla trose, un suns vēl bija spējīgs to pārgrauzt un ar to visu vēl atnākt mājās. Cilvēki padomājiet pirms ko tādu uzstādāt!!! Komentētājus kuri jau dod pa pogām un raksta ka suns jātur piesiets - savas domas var paturēt pie sevis. P.S. - ja kāds atpazīst savu ierīci to droši varēs atgūt pašvaldības policijā.”
Pilsētnieki izsaka sašutumu, ka šāds lamatas tiek izliktas arī citur pilsētās. Piemēram, Elīna raksta: “Tas jau ir nenormāli! Arī Kuldīgas ielas rajonā ir cilvēki, kuri izliek lamatas, lapsām gan, nerēķinoties, ka tajās var kāds cits iekrist.”
Apķēpā Ogres Neatkarības laukumu
Ogres novada pašvaldība izplatījusi nakts laikā uzņemtu foto un informē: “Ogrē, Neatkarības laukumā, konstatēts vandalisma gadījums - pagaidām nenoskaidrota persona naktī patvaļīgi apzīmējusi bruģi.
Notikums ir fiksēts Ogres novada pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmā, un minētā persona tiek meklēta. Ogres novada pašvaldības policija vērš uzmanību, ka pilsētas videonovērošanas sistēma darbojas pastāvīgi un katrs pārkāpums tiek fiksēts.”
Interneta komentētāji nav skopojošies ar saviem viedokļiem: * “Lūgums, ja vainīgais tiek atrasts, piemērot ne tikai naudas sodu, bet pašam iedot mazāko birstīti, kāda ir pieejama, un ļaut visu cilvēku klātbūtne tīrīt. Nākamreiz padomās, ja ne pats, tad vecāki,”; * “Ir redzama mākslinieka pēcpuse! Neticu ka neviens neatpazīst,”; “No pašvaldības policijas līdz turienei skrienot piecas minūtes, uzreiz noķert nevarēja. Vai arī neviens tās kameras neuzrauga,”; * “Viņa grafiti ir gar visu Rīgas ielu.”