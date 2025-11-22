Kvadriciklisti pret robežsargiem, Karostā - kaujas drona imitācija, leišu agronoziedznieki Tadaiķos: kriminālā province. VIDEO
Ka nakts nav likumpārkāpēju draugs, apliecina vairāki aizvadītās nedēļas “asie” atgadījumi. Alojas pagastā vides inspektori ar termokameru palīdzību notvēra maluzvejniekus, kuri ar žebērkļiem dūra taimiņus, bet Tadaiķu pagastā spriedzes pilnā pakaļdzīšanās operācijā vietējie zemnieki un mednieki notvēra lietuviešu lauksaimniecības tehnikas zagļus, kurus apturēja tikai dažus metrus no valsts robežas.
Savukārt citviet pie valsts robežas tik veikli neizdotos noķert likumpārkāpējus, jo robežsargiem pamatīgas galvassāpes sagādā kvadriciklisti un citi bezceļu transportlīdzekļu vadītāji. Bet Liepājas Karostas pludmalē satraukumu radīja bezpilota kaujas dronu atgādinošs “peldlīdzeklis”. Toties Jēkabpilī problēmas rada pārāk lielie atkritumu kalni.
Alojā noķer maluzvejniekus
Valsts vides dienesta (VVD) inspektori Patriotu nedēļas laikā – 13. novembra vakarā Alojas pagasta upītē aizturēja divus maluzvejniekus, kuri ar žebērkli bija ieguvuši zivis. Aizturēšanas brīdī viņu lomā atradās viens taimiņš. Pret abiem pārkāpējiem ir uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības.
VVD atgādina, ka, sākot ar 1. oktobri divu mēnešu garumā, inspektori pastiprināti uzrauga lašu un taimiņu nārsta upes, lai nodrošinātu zivju netraucētu nārstu un pasargātu tās no maluzvejniekiem. Nārsta periods ir īpaši jutīgs lašveidīgajām zivīm - šajā laikā tās kļūst vieglāk pieejamas negodprātīgiem ieguvējiem.
Iekšējos ūdeņos lašus un taimiņus paturēt lomā ir aizliegts visa gada garumā, izņemot Buļļupē, Sausajā Daugavā, Daugavā un vietās, kur atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek organizēta licencētā makšķerēšana. Savukārt Baltijas jūrā un Rīgas līcī aizliegums ir spēkā no 1. oktobra līdz 15. novembrim, izņemot Rīgas līča posmā no Vecāķiem līdz Vaivariem.
Par nelikumīgi iegūtu lasi vai taimiņu iekšējos ūdeņos nodarīto zaudējumu apmērs ir 715 eiro, jūrā - 429 eiro. Papildus tiek piemērots arī administratīvais sods: līdz 350 eiro par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu, kā arī līdz 700 eiro fiziskai un 4300 eiro juridiskai personai par rūpnieciskās zvejas pārkāpumiem. Ja nodarījums rada būtisku kaitējumu zivju resursiem, paredzēta arī kriminālatbildība.
Tadaiķos siro leišu agronoziedznieki
Latvijas lauksaimnieki Lietuvas pierobežā kārtējo reizi saskārušies ar tā dēvētajiem leišu agronoziedniekiem. Tikai šoreiz viņi, kā jau lauku kooperācijas biedri, spēja nosargāt savu īpašumu.
Noziedznieku izsekošana nakts tumsā, ceļa bloķēšana un pakaļdzīšanās ar auto. Šādi spraiga sižeta filmas cienīgi notikumi risinājās Dienvidkurzemes novadā, vietējiem lauksaimniekiem cīnoties pret tehnikas zagļu grupējumu. Rīkoties nācās saviem spēkiem – vietējiem zemniekiem un medniekiem pašiem, jo policija notikuma vietā ieradās tikai stundu pēc izsaukuma, kad viss jau bija beidzies, vēsta LTV raidījums “Panorāma”. Zemnieki Dienvidkurzemes lauku ceļu labirintos ķerstīja un mēģināja nogriezt ceļu tehnikas zagļiem, kuri beigu galos bija spiesti pamest laupījumu un aizšmauca uz Lietuvas pusi ar viņus pavadošo vieglo automašīnu.
Laikraksts “Kurzemes Vārds” raksta, ka garnadžu mērķis bija miglotājs un kravas automašīna. Zagļi neveiksmīgi no Durbes caur Gramzdu devās uz Lietuvas pusi. Tadaiķu pagastā, iekļūstot privātīpašumā, tika nozagts lauksaimniecības miglotājs un kravas automašīna “Man” (miglotāja cena ir vairāk nekā 100 000 eiro, bet melnajā tirgū – apmēram uz pusi lētāk). Nozagtā tehnika atgūta, taču zādzības veicēji aizbēguši, vēstī Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova. Uzsākts kriminālprocess par zādzību, notiek sadarbība ar Lietuvas policiju, un tiek skaidrotas iespējamās vainīgās personas.
Saimnieki neko pat nenojauta, bet laimīgā kārtā aizdomīgo zagļu konvoju uz ceļa pamanīja kāds vietējais iedzīvotājs, kurš par to paziņoja savam radiniekam – citam zemniekam no Priekules. Tas, skrienot uz mašīnu, izsaucis policiju un ar savu auto meties sekot zagļiem. Saprotot, ka noziedznieki šķērsos robežu pirms policijas ierašanās, zemnieki nolēma rīkoties paši, vēsta “Panorāma”.
“Tika sazvanīts brālis, kurš dzīvo tālāk uz priekšu braukšanas virzienā, kur brauca ar miglotāju. Tika nobloķēts ceļš. Vienkārši ar mašīnu izbrauca pretī, apstājās, lai viņi netiktu garām. Vilcējs ar miglotāju tika pamesti, zaglis jau muka prom,” notikušo atstāstīja zemnieks, kurš vēlējās palikt anonīms. Apturēt nolaupīto tehniku zemniekiem izdevās burtiski pārsimts metrus no robežas. Zaglis gan izlēcis no kravas automašīnas un iebēdzis mežā, vēlāk, visticamāk, pārsēdies savu līdzdalībnieku auto.
“Vieglais auto, visticamāk, brauca pakaļ savākt savu kolēģi, kas izkāpa no vilcēja, ar ko vilka miglotāju. Tad viņi tikai muka prom. Mēs arī dzināmies pakaļ, bet noķert nesanāca,” stāstīja zemnieks.
Portāls liepajniekiem.lv jau vairākkārt rakstījis par tā sauktajiem agronoziedzniekiem, kas siro pa Lietuvas pierobežas saimniecībām, zog lauksaimniecības tehniku un aizbrauc uz ārvalstīm, pievācot arī augu aizsardzības līdzekļus, instrumentus, degvielu un citas vērtīgas mantas. Diemžēl dažkārt paši cietušie nav aizslēguši šķūņus vai noliktavas, atvieglojot zagļiem viņu uzdevumu, taču noziedznieki ir zinoši – iepriekš izpēta situāciju, “pārķer” signālu, lai vēlāk atdarītu arī aizslēgtus traktorus.
“Tas nav normāli. Te būtu jāaicina Iekšlietu ministrija un policija nakts laikā patruļas veikt ne tikai pilsētās, bet arī lauku teritorijās,” uzsvēra biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis Mārtiņš Trons. Pēdējo gadu tendence rāda, ka pastiprināti no Lietuvas nāk dažādi grupējumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas, izejvielu un augu aizsardzības līdzekļu zādzībām. Tādēļ “Zemnieku saeima” vērsīsies Latvijas Pašvaldību savienībā un iekšlietu dienestos ar lūgumu izvietot kameras stratēģiskās vietās – uz ceļu krustojumiem, tiltiem, robežas šķērsošanas vietās.
Kvadricikli izbraukā pierobežas joslu
Valsts robežsardze norūpējusies, ka kvadriciklisti un citi bezceļu mehānisko transportlīdzekļu vadītāji pierobežas joslas stigas jeb celiņus, pa kuriem pārvietojas robežsargi, pārvērš nepārvaramā dubļu masā. To dara nevis kontrabandisti vai robežpārkāpēju pārvadātāji, kurus robežas sargi varētu vienkārši padzīt vai aizturēt, bet gan ekstremālo izjūtu cienītāji, kuri grib izbaudīt asas braucienu izjūtas. Un viņiem jau nav aizliegts braukāt arī valsts robežas tuvumā. Tādēļ robežsargi apelē pie šādu braucēju godaprāta:
“Robežsardze aicina iedzīvotājus atturēties no valsts iekšējās robežas joslas izmantošanas braukšanai ar bezceļu un citiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lai saglabātu valsts robežas integritāti un nodrošinātu atbilstošus apstākļus robežsardzes funkciju izpildei.
Pēdējā laikā novērots, ka iekšējās robežas josla arvien biežāk tiek izmantota izbraucieniem ar kvadricikliem un citiem bezceļu transportlīdzekļiem. Lai gan Valsts robežas likums paredz, ka iekšējā robeža var tikt šķērsota jebkurā vietā un pārvietošanās pa iekšējās robežas joslu (stigu) nav aizliegta, ir būtiski ievērot šīs teritorijas uzturēšanas un aizsardzības prasības.
Iekšējās robežas josla ir veidota tā, lai nodrošinātu tās atbilstību starptautiskajām prasībām un ļautu Valsts robežsardzes amatpersonām brīvi pārvietoties kājām visā robežas garumā. Šī infrastruktūra nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu kustībai, un intensīva braukšana var radīt būtiskus bojājumus – gan pašai stigai, gan robežgrāvjiem un citiem valsts robežas iezīmes elementiem.
Atgādinām, ka valsts robežas elementu bojāšana, iznīcināšana, pārveidošana vai pārvietošana ir stingri aizliegta. Saskaņā ar Valsts robežas likuma 37. pantu par valsts sauszemes robežas iezīmes elementu bojāšanu iespējams piemērot naudas sodu līdz 200 naudas soda vienībām (1000 eiro).
Valsts robežsardze aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un, nepārvietojoties pa valsts iekšējās robežas joslu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, cienīt tās uzturēšanas kārtību un robežsargu darbu, kas nodrošina Latvijas valsts drošību.”
Viens otrs interneta komentētājs gan uzskata, ka kvadriciklisti dara teju vai svētīgu darbu: * “Tas taču ir ļoti labi, krievu tanki nogrims tajās pļančkās un dubļos!”; * “Un imigranti ieraudzīs dubļus un negribēs vairs vilkties uz šo pusi.”
Karostu “bombardē” drons
Mierīgāk neiet arī pie jūras robežas. 19. novembrī Valsts policija saņēma informāciju, ka Liepājā, Karostas pludmalē, atrasts izskalots bezpilota gaisa kuğim līdzīgs priekšmets. Notikuma vietā ieradās Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti un konstatēja, ka atrastais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis - mācību rīks. Objekts nebija sprādzienbīstams un neradīja apdraudējumu sabiedrībai.
Visas pazīmes liecina, ka tas nav atlidojis līdz Latvijai, bet to izskalojusi jūra, bet drona izcelsme un palaišanas vieta pagaidām nav zināma, to skaidros ekspertīze. Pretgaisa aizsardzības treniņu drona galvenais uzdevums ir būt par mērķi pretgaisa aizsardzības sistēmu treniņos. Taču, kurš ir šī konkrētā drona īpašnieks, no kurienes tas atpeldējis, līdz nonācis līdz Latvijai, šobrīd nav zināms.
NBS komandiera padomnieks militāri publisko attiecību jautājumos Roberts Skraučs TV “Kurzeme” informēja, ka "visas pazīmes liecina, ka tas ir izmantojams kā pretgaisa aizsardzības sistēmu mācības mērķis. Arī Nacionālie bruņotie spēki izmanto šādus līdzīgus bezpilota lidaparātus pretgaisa aizsardzības treniņnolūkos". Šie mācību droni var būt dažādu izmēru un ar dažādiem palaišanas veidiem. Tie var būt gan kā planieri vai ar motoriem, un parasti nelido ļoti augstu. To galvenais uzdevums ir kalpot par mērķi pretgaisa aizsardzības sistēmu treniņos.
Jēkabpili piešmucē ar lielgabarīta atkritumiem
Komunālais uzņēmums “Jēkabpils pakalpojumi” strostē vietējos šmuces radītājus: “Celtnieku ielas 5C atkritumu konteineru laukumā ir izmestas riepas un mēbeles! Atkritumu novietošana ārpus konteineriem ir aizliegta. Šāda rīcība piesārņo vidi, apgrūtina teritorijas uzturēšanu un rada papildu izmaksas.
Atkritumu atstāšana tiem nepiemērotā vietā ir pārkāpums, par kuru var saņemt administratīvo sodu. Likums nosaka: par sadzīves atkritumiem ir atbildīgs to radītājs jeb īpašnieks. Aicinām ievērot kārtību un būt atbildīgiem!
Lielgabarīta atkritumus un nolietotās automašīnas riepas var nodot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī. Šādu atkritumu nodošana ir maksas pakalpojums.”