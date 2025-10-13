Triju suņu nošaušana Bauskas novadā: sāk kriminālprocesu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem
Saistībā ar pagājušajā piektdienā notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
VP norāda, ka sākotnēji notikuma vietā ieradās Bauskas novada pašvaldības policija, bet pēc tam tika piesaistīta arī VP. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašlaik turpinās izmeklēšana un šodien tiek veiktas procesuālās darbības gan notikuma vietā, gan ar cietušo pusi, gan ar citām iesaistītajām personām.
VP turpina noskaidrot visus notikušā apstākļus. Tiklīdz būs iespējams, policija sola informēt par izmeklēšanas gaitu.
Savukārt Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis aģentūrai LETA sacīja, ka plānots sākt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu notikušo un saprastu, ko varēja darīt citādāk. Viņš apgalvoja, ka joprojām nav skaidrs, kas pieņēma lēmumu dzīvniekus nošaut.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Notikumā bija iesaistīta arī organizācija "Dzīvnieku glābšanas dienests". Tā ziņo, ka piektdien pēc plkst. 13 saņemts izsaukums par kādas mājas pagalmā esošiem trim agresīviem suņiem. "Diemžēl suņa īpašnieku mums izdevās noskaidrot gandrīz vienlaicīgi ar policistiem, kuri nolasīja mikročipus jau mirušajiem suņiem," klāsta organizācijā. "Dzīvnieku glābšanas dienests" arī aicina suņu īpašniekus nodrošināt, lai viņu dzīvnieki neklaiņotu.